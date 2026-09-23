Furti a Le Botteghe in una casa e in un'azienda agricola

Cronaca Fucecchio
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Notte di furti a Le Botteghe: due colpi a segno, un terzo sventato dall'allarme. In un'abitazione privata i ladri hanno portato via una trentina di euro, ma è l'azienda agricola Scarselli ad aver subito i danni maggiori, più ingenti del bottino stesso.

Il titolare racconta che i ladri hanno prima tentato di entrare in casa del vicino, messi in fuga dall'allarme, per poi sfondare a pedate il retro dell'azienda. All'interno hanno rubato alcuni coltelli, una decina di euro dal fondo cassa e un popone, trovato poi a metà consumato nel campo vicino. Si sono anche fermati a prepararsi un caffè con la macchina dello spaccio.

L'episodio è stato denunciato ai carabinieri, che indagano. La notizia è stata riportata da La Nazione.

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