Giornalismo toscano in lutto, è scomparso Antonio Fulvi

Cronaca Livorno
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È morto a 88 anni Antonio Fulvi, storico giornalista livornese e volto noto del mondo dell'informazione legata al mare. Iscritto all'Albo dal 1963, ha lavorato per La Nazione occupandosi della cronaca di Livorno, per poi diventare direttore della Gazzetta Marittima.

Nei suoi numerosi articoli ha raccontato la città e il porto, seguendo nel tempo le principali trasformazioni del settore, dalle battaglie dei lavoratori alla nascita delle Autorità portuali e al progetto della Darsena Europa.

Nel 2014 l'Ordine dei giornalisti della Toscana gli aveva conferito una targa per i 50 anni di attività professionale. Fulvi è stato anche autore di diversi libri, tra cui Storia illustrata dei mestieri del mare e Duemila miglia in gommone, dedicato alla sua traversata in solitaria del Mediterraneo e arrivato secondo al Premio Bancarella Sport.

 

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