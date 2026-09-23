Saranno i giovani i giurati della nuova edizione dell'Estate di San Martino

Ragazze e ragazzi del territorio avranno l’opportunità di entrare nel cuore della XXIX edizione dell’Estate di San Martino e diventare parte della giuria chiamata a valutare gli spettacoli in concorso. È il progetto promosso dal Gruppo Teatrale Four Red Roses APS, organizzatore della storica rassegna di teatro amatoriale, con il sostegno del Comune di San Miniato.

Il Gruppo Teatrale ha pubblicato un bando rivolto ai giovani dai 17 ai 19 anni, invitandoli a candidarsi per partecipare alla giuria studentesca. Le persone selezionate assisteranno agli spettacoli, che si svolgeranno dal 26 ottobre al 1° novembre nella Sala Congressi dell’Hotel San Miniato, e saranno chiamate a confrontarsi sulle rappresentazioni e a esprimere una propria valutazione.

L’iniziativa nasce dall’esperienza maturata nel 2024, quando alcune studentesse e alcuni studenti avevano già partecipato alla rassegna in maniera informale. Da quella prima esperienza è nata la volontà di strutturare maggiormente il loro coinvolgimento e di creare un’occasione di incontro tra il mondo del teatro amatoriale e le nuove generazioni.

“L’obiettivo - dichiara Lucia Pucci, presidente del Gruppo Teatrale Four Red Roses APS è offrire alle nuove generazioni un ruolo attivo all’interno della manifestazione: non soltanto spettatrici e spettatori, ma protagonisti di un percorso di conoscenza del teatro, di confronto e di educazione allo sguardo”.

Le domande di candidatura dovranno arrivare entro e non oltre le 13 del 19 ottobre 2026 e dovranno essere trasmesse via e-mail all'indirizzo cultura@comune.san-miniato.pi.it, con oggetto la dicitura "Candidatura Giuria Giovani - L'Estate di San Martino 2026".

"Vogliamo che una manifestazione così importante per la storia culturale di San Miniato continui a rinnovarsi e, soprattutto, sappia parlare alle nuove generazioni – spiega Matteo Squicciarini, assessore alla Cultura –. Coinvolgere i giovani nella valutazione degli spettacoli significa offrire loro un’occasione per avvicinarsi al teatro, imparare a osservare, confrontarsi e sviluppare uno sguardo critico. Allo stesso tempo, significa riconoscere valore al loro punto di vista e creare un dialogo intergenerazionale”.

Nata come appuntamento dedicato al teatro amatoriale, l’Estate di San Martino porta ogni anno a San Miniato compagnie provenienti da diverse parti d’Italia, chiamate a confrontarsi nell’ambito del Premio Città di San Miniato al Teatro Amatoriale. Il Gruppo Teatrale Four Red Roses APS organizza la rassegna e, più in generale, promuove attività e iniziative dedicate alla valorizzazione del teatro amatoriale e alla crescita culturale della comunità.

Il percorso di rinnovamento riguarda anche l’identità visiva della manifestazione. Nel 2025 è stato promosso il concorso “Un volto per il teatro amatoriale”, attraverso il quale è stata individuata una nuova opera destinata a rappresentare la rassegna. Il manifesto selezionato accompagnerà anche l’edizione 2026, mentre un nuovo concorso sarà promosso nel 2027, in occasione della XXX edizione dell’Estate di San Martino.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa