Inaugurato a Grosseto il LIFE Lab: un nuovo laboratorio per formare i professionisti del futuro nelle life sciences

È stato inaugurato oggi a Grosseto il LIFE Lab - Learning Innovation for Future Experts Laboratory, il nuovo laboratorio territoriale aperto congiunto realizzato da Università di Siena, Polo Universitario Grossetano e Fondazione VITA - ITS Nuove Tecnologie della Vita, con l'obiettivo di rafforzare l'offerta formativa altamente professionalizzante nel settore delle scienze della vita e favorire l'incontro tra formazione, innovazione e fabbisogni delle imprese. vb

Il LIFE Lab rappresenta un importante investimento per il territorio e per la crescita delle competenze tecnico-scientifiche richieste da un comparto strategico come quello delle life sciences, offrendo agli studenti ambienti moderni e tecnologie avanzate per attività formative e laboratoriali. L'intervento realizzato grazie al finanziamento dell'Unione Europea - NextGenerationEU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)", Azione "Potenziamento di ulteriori laboratori ITS Academy" (D.M. n. 147/2025), per la sede di Grosseto ammonta a circa 570 mila euro.

All'interno degli spazi di Grosseto, in via Ginori 43, sono stati realizzati interventi di riqualificazione e ristrutturazione e allestiti nuovi laboratori con dotazione tecnologica avanzata. In particolare, il progetto ha previsto la realizzazione di un laboratorio chimico, un laboratorio biologico, un laboratorio informatico e uno di analisi ambientale, oltre all'acquisto di arredi tecnici, la progettazione e l'adeguamento delle strutture. Un ambiente fortemente innovativo dove gli studenti del Greenlab26, il nuovo corso ITS gratuito in partenza a Grosseto, avranno modo di specializzarsi nelle produzioni della chimica verde, nei materiali innovativi e nelle biotecnologie industriali e ambientali.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte Roberto Di Pietra, Rettore dell'Università di Siena; Alessandra Nardini, Assessora a Scuola, Servizi educativi per l'infanzia, Istruzione, Edilizia scolastica

Rapporti con le istituzioni scolastiche e ITS di Regione Toscana; Beatrice Sassi, Direttrice Generale dell'Università di Siena; Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Sindaco di Grosseto; Luca Agresti, Assessore all'Università del Comune di Grosseto; Gabriella Papponi Morelli, Presidente della Fondazione Polo Universitario Grossetano; Paola Berardino, Prefetto di Grosseto; Andrea Paolini, Presidente della Fondazione VITA - ITS Nuove Tecnologie della Vita; e Stefano Chiellini, Direttore della Fondazione VITA - ITS Nuove Tecnologie della Vita.

LIFE Lab nasce per supportare la formazione delle figure professionali richieste dalle aziende che operano nei settori delle biotecnologie, della salute, della sostenibilità ambientale e dell'innovazione, contribuendo a consolidare il ruolo della Toscana come ecosistema di eccellenza per la ricerca, il trasferimento tecnologico e lo sviluppo delle competenze.

"In questi anni, come Regione, abbiamo investito moltissimo sulla crescita e il consolidamento del sistema ITS toscano – dichiara Alessandra Nardini, Assessora a Scuola, Servizi educativi per l'infanzia, Istruzione, Edilizia scolastica Rapporti con le istituzioni scolastiche e ITS di Regione Toscana - Abbiamo voluto ampliare notevolmente l'offerta regionale ITS, sia come numero di percorsi attivati ogni anno e dunque anche come numero di allieve e allievi coinvolti, che come territori interessati, diventando sempre più diffusa nelle varie aree del territorio regionale, in quell'ottica di 'Toscana diffusa' che stiamo costruendo. L'offerta formativa ITS regionale è diventata anche più variegata, andando a coprire tutte le are tecnologiche previste dalla legge nazionale. Come Regione abbiamo scelto di investire moltissime risorse, soprattutto nel finanziamento dei percorsi, ma anche nei laboratori perché crediamo che la qualità della formazione passi anche da questo. Sicuramente il PNRR ha rappresentato una straordinaria opportunità e faccio i complimenti alla Fondazione ITS Vita, a partire dal Presidente e dal Direttore, per essere riusciti ad intercettarla. Sono davvero felice dell'inaugurazione di questo nuovo laboratorio a Grosseto, perché, come già accaduto per quello inaugurato a Pisa qualche settimana fa, non solo mette a disposizione spazi e attrezzature preziose per la formazione, ma nasce dalla sinergia con il mondo universitario, in questo caso il Polo Universitario Grossetano e l'Università di Siena, e questa scelta è fondamentale, racconta una visione assolutamente lungimirante di tutti i soggetti coinvolti, che mi sento di ringraziare".

“Grosseto si conferma sempre più una città capace di investire sulla formazione, sull’innovazione e sulle competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro - dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna - Per il nostro territorio è un risultato particolarmente significativo, perché mette in relazione università, sistema ITS, istituzioni e imprese, creando un vero e proprio ponte tra il mondo della formazione e quello professionale. Ringrazio l’Università di Siena, la Fondazione Polo Universitario Grossetano, la Fondazione VITA e la Regione Toscana per aver reso possibile questo importante progetto. A Grosseto abbiamo oggi un laboratorio che guarda a settori strategici come le biotecnologie, la chimica verde, l’innovazione e la sostenibilità ambientale e che può contribuire concretamente a costruire nuove professionalità e nuove occasioni di crescita per il nostro territorio. Come Amministrazione comunale crediamo fortemente nel valore di questi investimenti per dare ai giovani la possibilità di studiare, specializzarsi e costruire qui il proprio futuro.”

Il nuovo laboratorio rappresenta inoltre un esempio concreto di collaborazione tra università, sistema ITS e territorio, creando un ambiente integrato in cui studenti, docenti, ricercatori e imprese possano condividere conoscenze, esperienze e opportunità di crescita professionale.

"La collaborazione tra Università di Siena e Fondazione VITA prosegue e sviluppa anche nel territorio grossetano - dichiara Roberto Di Pietra, Rettore dell'Università di Siena - I laboratori utilizzati da Fondazione VITA si inseriscono nel quadro degli spazi del Polo Universitario Grossetano nella prospettiva di renderli utilizzabili anche per i percorsi formativi dei Corsi di Studio dell'Università di Siena così come già accade nel polo scientifico di San Miniato a Siena".

“La nascita del LIFE Lab segna un passaggio fondamentale per la crescita scientifica ed economica del nostro territorio – sottolinea Gabriella Papponi Morelli, Presidente della Fondazione Polo Universitario Grossetano – Questa struttura è un luogo di alta formazione ed una risorsa preziosa messa a disposizione dell’intera comunità maremmana. Da un lato, il laboratorio apre le proprie porte ai giovani e al mondo della scuola come polo dinamico di orientamento, capace di avvicinarli concretamente alle discipline STEAM e alle scienze della vita, stimolando passioni e future carriere professionali; dall’altro, si propone come un partner strategico al fianco delle nostre aziende, offrendo spazi e competenze per sviluppare percorsi di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico. Con questo progetto si rafforza la sinergia tra Università di Siena, Polo Universitario Grossetano e Fondazione VITA quale ponte solido tra formazione, tessuto produttivo e sviluppo sostenibile della Maremma”.

"L'inaugurazione del LIFE Lab rappresenta un traguardo importante nel percorso di crescita della Fondazione VITA e dell'intero sistema della formazione terziaria professionalizzante in Toscana - dichiara Andrea Paolini, Presidente della Fondazione VITA - ITS Nuove Tecnologie della Vita - Grazie a questo investimento abbiamo creato spazi e laboratori all'avanguardia che consentiranno agli studenti di acquisire competenze pratiche direttamente spendibili nel mondo del lavoro, in settori ad alta innovazione e con una forte domanda di professionalità qualificate. LIFE Lab è il risultato di una collaborazione virtuosa tra istituzioni, università e territorio e conferma l’impegno con cui Regione Toscana supporta la formazione altamente professionalizzante, rafforzando il legame con il mondo delle imprese. Con LIFE Lab mettiamo a disposizione degli studenti del corso ITS in partenza a Grosseto ambienti di apprendimento moderni e altamente qualificati, dove teoria e pratica si integrano per formare figure professionali sempre più strategiche per accompagnare la transizione ecologica delle imprese”.

Fonte: Fondazione VITA - ITS per le Nuove Tecnologie della Vita