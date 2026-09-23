IeFP, offerta formativa 27/28: 6 milioni dalla Regione

Sono sei i milioni di euro che la Regione stanzia per costruire l’offerta formativa degli IeFP per l’anno scolastico 27/28. Nei giorni scorsi la giunta ha approvato il nuovo bando rivolto alle agenzie formative. Fino al prossimo 16 ottobre le agenzie accreditate potranno presentare le proposte di percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale.

I percorsi IeFP, strumento di contrasto alla dispersione scolastica, sono un'alternativa al quinquennio di istruzione. Pensati per ragazze e ai ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, permettono di assolvere l'obbligo scolastico e il diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale, conseguendo una qualifica professionale di III livello EQF attraverso un apprendimento esperienziale in modalità duale, nei laboratori delle agenzie formative e nelle realtà produttive del territorio, con stage o apprendistato di I livello.

"La IeFP è una strada con pari dignità rispetto agli altri percorsi, non è una scuola di serie B: è formazione vera, fatta di teoria, laboratori e imprese, che aiuta a non perdere per strada chi rischia di lasciare gli studi", dichiara l'assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi. "E’ – prosegue - uno strumento concreto contro la dispersione scolastica, in cui la Toscana crede".

Le risorse arrivano da due fonti: 4 milioni attraverso il pr FSE+ 2021-2027, destinati alle prime due annualità dei percorsi (2027/28 e 2028/29), e 2 milioni dai fondi della L. 144/99 sull'obbligo di istruzione, per l'ultima annualità (2029/30).

“Abbiamo diviso la somma tra le due fasi per una ragione molto concreta”, spiega Lenzi. “I fondi europei del ciclo 2021-2027 vanno rendicontati entro il 31 dicembre 2029, e l'ultimo anno dei percorsi che partono nel 2027 finirebbe oltre quella data. Coprire il terzo anno con le risorse della l. 144/99 ci permette di garantire a ogni ragazzo di concludere il triennio, senza rischiare di restare a metà strada per la chiusura della programmazione”.

Gli Iefp rientrano nell’ambito di Giovanisì, il progetto regionale per l'autonomia dei giovani. La frequenza è completamente gratuita ed è previsto un contributo aggiuntivo per le attività individualizzate di sostegno e supporto alle persone con disabilità.

In attuazione della delibera n. 787/2026, che ha rivalutato le unità di costo standard (UCS), l'Avviso, approvato con decreto dirigenziale n. 19805 del 4 settembre 2026, ha aumentato il contributo pubblico concedibile per la realizzazione dei percorsi a 312.394,50 euro.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa