Incendio in un allevamento di pollame a Cortona, distrutto un capannone

Incendio questo pomeriggio a Cortona in un'azienda agricola che alleva pollame. Sul posto, in località Landrucci, sono intervenuti i vigili del fuoco di Cortona con sette operatori e tre automezzi, la polizia locale di Cortona e volontari di protezione civile con un'autobotte.

Le fiamme hanno interessato un capannone dell'azienda, che è andato completamente distrutto, coinvolgendo gli animali presenti all'interno. Le squadre hanno provveduto a spegnere l'incendio, evitando che il fuoco si propagasse ai capannoni adiacenti.