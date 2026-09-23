Incendio in via Toscana a Montopoli, a fuoco una catasta di legna

Intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa nel primo pomeriggio di oggi per un incendio in via Toscana, nel territorio comunale di Montopoli in Val d'Arno.

La squadra è intervenuta intorno alle 13, con due mezzi antincendio, per le fiamme che avevano interessato una catasta di legna. Il personale ha rapidamente estinto l'incendio, evitando che il rogo si propagasse all'area circostante, dove era presente anche una baracca in legno.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona.

Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.