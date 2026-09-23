Incidente a Ponsacco, auto si scontra con un camion e si ribalta

Cronaca Ponsacco
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Lo scontro alla rotatoria d'ingresso della Fi-Pi-Li. Il conducente dell'auto è stato trasportato all'ospedale di Pontedera per accertamenti. Code in direzione Firenze

Incidente questo pomeriggio, intorno alle 17.30, alla rotatoria d'ingresso per la Fi-Pi-Li a Ponsacco. Coinvolti un camion e un'auto che, per cause ancora da accertare, si sono scontrati. Ad avere la peggio è stata l'auto, che si è ribaltata. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha messo in sicurezza i veicoli coinvolti e il luogo dell'incidente, e il 118, che ha trasportato il conducente dell'auto all'ospedale F. Lotti di Pontedera per accertamenti. Presenti anche le forze dell'ordine per i rilievi di rito. Le cause sono in accertamento.

L'incidente, come riporta il portale regionale Muoversi in Toscana, ha provocato code a tratti tra Pontedera Ovest e Ponsacco, con code in uscita a Pontedera Ovest-Ponsacco in direzione Firenze.

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