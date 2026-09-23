Investito a Bassa da una moto, giovane in codice rosso

Cronaca Cerreto Guidi
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Un giovane di trenta anni è finito in ospedale in codice rosso per un incidente stradale nella serata di martedì 22 settembre. Verso le 22 è stato colpito da una moto mentre era a piedi in via Catalani a Bassa, nel comune di Cerreto Guidi.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il trentenne è caduto a terra e ha riportato diversi traumi, ma soprattutto una botta alla testa.

Sono arrivate a prestare soccorso un'ambulanza della Misericordia di Empoli e una della Pubblica Assistenza di Fucecchio.

Il motociclista, 23 anni, è rimasto lievemente ferito ed è stato portato in ospedale a Empoli in codice verde. Il 30enne invece è finito al San Giuseppe in codice rosso.

 

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