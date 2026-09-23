Livorno dedica una targa a Igor Protti allo stadio Picchi

Sport Livorno
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(Foto da Facebook)

Sarà una giornata all'insegna del ricordo, dell'affetto e della riconoscenza quella che domani (giovedì 24 settembre) Livorno dedicherà a Igor Protti, uno dei simboli più amati della storia amaranto.

Il programma delle celebrazioni prevede alle 18 l'inaugurazione del Largo Igor Protti, nello spazio antistante l'ingresso principale dello stadio Armando Picchi. A seguire, alle 18.45, il momento più atteso dai tifosi: in Curva Nord, cuore del tifo amaranto, sarà scoperta una targa dedicata all'ex attaccante.

La targa avrà anche uno speciale Qr Code che, una volta inquadrato con lo smartphone, permetterà di accedere a un filmato dedicato alle imprese sportive di Protti e ai suoi legami con la città di Livorno, raccontandone anche gli aspetti umani.

La giornata proseguirà poi sul terreno di gioco dell'Armando Picchi con una amichevole benefica tra le vecchie glorie del Livorno e del Bari, due squadre profondamente legate alla carriera di Protti. Il giocatore ha infatti vestito la maglia del Bari negli anni Novanta e quella del Livorno nei primi anni Duemila, entrando nella storia di entrambe le società.

Tra i progetti in cantiere c'è infatti anche la realizzazione di una statua in bronzo a grandezza naturale di Igor Protti, destinata a essere collocata proprio di fronte all'ingresso della tribuna dello stadio.

 

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