Lutto nel trasporto pubblico locale a Firenze, addio a Lina Abate: fu tra le prime donne alla guida dei bus fiorentini

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile

Il cordoglio di Autolinee Toscane. Abate era entrata in servizio negli anni '80, contribuendo ad abbattere una barriera sociale e ad aprire la strada a centinaia di conducenti: oggi le donne sono una presenza sempre più forte nel trasporto pubblico locale

Autolinee Toscane esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Lina Abate, una delle prime donne alla guida dei bus di Firenze.

Entrata in servizio negli anni ‘80, è stata una vera e propria pioniera, rompendo gli schemi e abbattendo una barriera sociale in un settore tradizionalmente maschile. Scelte coraggiose come la sua hanno sostenuto un cambiamento nella cultura del lavoro e nel trasporto pubblico, aprendo la strada a molte altre donne, favorendo una presenza femminile sempre più attiva e in costante crescita. Un cambiamento culturale avviato con coraggio e che, soprattutto oggi, si vede maturare nei numeri, anche in Autolinee Toscane, dove le conducenti donne sono, oggi, il 13,56% (Solo nel 2021 erano circa l’8%).

"Ricordo con affetto e stima la sua tenacia e il valore della sua professionalità, il coraggio di aver sovvertito una abitudine e lottato contro i pregiudizi – ricorda Simone Lusini, Direttore del Dipartimento Centro di Autolinee Toscane, che ha lavorato con lei per molti anni - È stata un modello di riferimento importante per il nostro servizio, una lavoratrice affidabile, seria e di grande umanità, che oggi rappresenta il simbolo di una sfida vinta”.

Tutti i colleghi e l'intera azienda si stringono con affetto attorno alla famiglia, esprimendo le proprie condoglianze in questo momento di grande dolore.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
23 Settembre 2026

Oriana Fallaci, teatro, reading e un convegno a vent’anni dalla morte

A vent’anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, Firenze e la Toscana rendono omaggio alla grande giornalista e scrittrice fiorentina con un programma di iniziative che ne ripercorre la figura e [...]

Scandicci
Attualità
23 Settembre 2026
Domanda case Toscana

A Scandicci mappati gli alloggi sfitti. Plauso del SUNIA: "È il primo Comune fiorentino, esempio da seguire"

"Si è tenuto ieri sera presso l’Auditorium Centro Rogers l’incontro pubblico organizzato dal Comune di Scandicci sul futuro della città, con particolare attenzione sul tema complesso e strategico della crisi [...]

Pisa
Attualità
23 Settembre 2026

Aperitivo solidale con la Fondazione 'Io sto con Chiara': a Cisanello un incontro su alimentazione, sport e salute

Trasformare un momento conviviale come l’aperitivo in compagnia in un’occasione sia benefica sia di approfondimento, grazie alla presenza di esperti che spiegano come un’alimentazione sana unita a un’attività fisica regolare [...]


<< Indietro

torna a inizio pagina