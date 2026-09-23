Misericordie a cena per raccogliere fondi per una rsa in Moldavia

Undici letti ospedalieri a manovella non più utilizzati dalla RSA “Del Campana Guazzesi” di San Miniato saranno donati a una casa di riposo per anziani del Comune di Calfa, in Moldavia. A questo fine le Misericordie di Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto e San Gimignano hanno promosso una cena di raccolta fondi, per coprire le spese di trasporto, in programma sabato 26 settembre, alle ore 20.00, nel salone di Santa Maria della Marca.

I letti ospedalieri, che non venivano più utilizzati dalla RSA di San Miniato in quanto sostituiti da quelli motorizzati, saranno consegnati il 1 ottobre al Sindaco di Calfa, Alexandru Paliencu, alla presenza di Alessandro Signorini, Console Onorario della Repubblica di Moldova per la Toscana.

Il trasporto sarà effettuato a cura delle Misericordie di Castelfranco di Sotto e di Castelfiorentino, quest’ultima alla terza missione in Moldavia. A gennaio sono già state consegnate infatti due ambulanze: una a Calfa (che peraltro è anche a servizio di altri due comuni) e a Speia (questa seconda missione in collaborazione con la Misericordia di San Gimignano), mentre a giugno sono stati consegnati altri dodici letti ospedalieri a manovella, sempre donati dalla RSA “Del Campana Guazzesi” (diretta da Francesco Fariello) al Comune di Calfa, destinati in gran parte (10 letti) a una casa di riposo per anziani e il resto (due letti) a famiglie con persona invalida. Con la prossima missione, che partirà il 29 settembre, il totale dei letti consegnati nella Repubblica di Moldova salirà pertanto a 23.

Il Sindaco di Calfa ha voluto inviare un messaggio di ringraziamento alla Misericordia di Castelfiorentino, e durante la cena di sabato si collegherà in diretta con il Salone di Santa Maria della Marca.

“La comunità di Calfa – scrive il sindaco Alexandru Paliencu - vi ringrazia di cuore per tutto quello che state facendo per noi. Anche io, personalmente, desidero esprimere la mia più sincera gratitudine. Il vostro aiuto, la vostra generosità e il vostro spirito di fraternità significano davvero tanto per tutti noi. Ad ogni intervento, i medici e gli operatori dell'ambulanza vi ringraziano per ogni vita salvata grazie all'ambulanza che avete donato. Il vostro gesto continua a fare la differenza ogni giorno. Grazie di cuore!”

“L’Amministrazione Comunale di Castelfiorentino – osserva l’Assessora alle politiche socio sanitarie, Federica Parisi – invita tutti i cittadini a partecipare a questa cena, che si pone l’obiettivo nobile di mettere a disposizione di chi ha bisogno letti di degenza che non vengono più utilizzati dalle nostre strutture sociosanitarie, e che per altre realtà sono estremamente utili, se si tiene presente che in precedenza a Calfa venivano utilizzati solo semplici letti in legno. Da parte nostra, continueremo a sostenere tutte le iniziative di raccolta fondi come quella di sabato, affinché questo sodalizio avviato dalle Misericordie di Castelfiorentino, San Gimignano e Castelfranco di Sotto possa rinnovarsi anche in futuro”.

La cena di sabato rappresenta anche l’occasione di festeggiare i 50 anni di servizio (1976-2026) di animazione liturgica di Stefano Mattii (che tra l’altro ricopre la carica di Vicegovernatore della Misericordia di Castelfiorentino), da sempre in prima linea anche nel coordinare queste iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale.

Il menù della cena comprende antipasto toscano, due primi, secondo e contorno, dolci assortiti, acqua, vino e caffè. Costo 25 euro (prenotazioni: Stefano 347.6301348, Marco 339.5271770, Elisabetta 3403454046)

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

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