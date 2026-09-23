Alberi tagliati in viale dei Mille, Mossuto: "Mi scuso con l'operaio, ma c'erano carenze di sicurezza"

Prosegue la polemica sugli alberi di viale dei Mille a Firenze. Dopo i video pubblicati ieri sui social, poi rimossi, dal capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio Guglielmo Mossuto, in cui riprendeva un operaio impegnato nella potatura dei rami e lo invitava a fermarsi, e le successive critiche della vicesindaca e assessora all'Ambiente Paola Galgani e del presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi, Mossuto si scusa con il lavoratore ma solleva dubbi sulla sicurezza dell'intervento. Il consigliere leghista sostiene che l'area "non fosse adeguatamente recintata" e che i cittadini "potessero passare tranquillamente mentre cadevano i rami", e annuncia che presenterà un'interrogazione in Consiglio comunale.

"Volevo chiedere a Galgani e a Pierguidi - scrive Mossuto in una nota - se la loro difesa dell'addetto al taglio dei rami riguardasse anche le condizioni in cui si trovava a operare il lavoratore e se fossero state predisposte tutte le normali norme di sicurezza anche per i pedoni".

Il capogruppo della Lega solleva quindi alcuni interrogativi sulle modalità con cui è stato eseguito l'intervento: "come mai gli operatori sui cestelli non hanno idonee imbracature? Le macchine operatrici sono davvero ben posizionate?".

Infine il capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio conclude tornando sulla questione degli alberi: "resta il fatto che l'opera di disboscamento messa in atto dall'amministrazione comunale sia, come rilevato più volte dal sottoscritto, da stigmatizzare".

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