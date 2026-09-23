NGF, nuovi ospiti per la quinta edizione: Diodato, Zerocalcare, Dario Moccia e Marta Daddato

Si arricchisce il programma della quinta edizione del Next Generation Fest, in programma il 10 ottobre al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Tra i nuovi protagonisti della giornata ci saranno Diodato, Zerocalcare, Dario Moccia, Marta Daddato ed Eterobasiche, nomi e volti molto conosciuti e amati dalle nuove generazioni, capaci di parlare ai giovani attraverso linguaggi, esperienze e mondi diversi.

Tra i nuovi ospiti anche Diodato, una delle voci più riconoscibili della musica italiana contemporanea. Vincitore del Festival di Sanremo 2020, nel corso della sua carriera ha saputo unire musica, parole e impegno civile, ricevendo numerosi riconoscimenti, tra cui due David di Donatello, due Nastri d’Argento, una Targa Tenco, un Ciak d’Oro e il Premio Amnesty International Italia 2024.

Alla quinta edizione del Next Generation Fest ci sarà anche Zerocalcare, protagonista di un collegamento video in diretta. Autore di fumetti bestseller e delle serie Netflix Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, ha raccontato con ironia e immediatezza ansie, amicizie, fragilità e contraddizioni di un’intera generazione. Il suo non sarà un semplice collegamento. Durante l’evento, infatti, ragazze e ragazzi avranno la possibilità di rivolgergli direttamente una domanda. Tutte le indicazioni per partecipare saranno disponibili attraverso l’iscrizione gratuita su giovanisi.it.

Atteso anche Dario Moccia, editore e creator, tra i pionieri di YouTube Italia e tra i protagonisti più seguiti su Twitch. Come Art Director ha inoltre guidato diversi progetti nel mondo dei collezionabili, tra cui Monsters! e Disney Anthology, entrambi capaci di registrare il sold out.

Alla squadra dei creator si aggiungono Marta Daddato, romana, classe 2002, che crea contenuti fin dall’età di 13 anni unendo ironia, musica e autenticità, ed Eterobasiche, il progetto di Maria Chiara Cicolani e Valeria De Angelis, attiviste, autrici e content creator.

Tutti gli ospiti del Next Generation Fest partecipano a titolo gratuito, scegliendo di mettere a disposizione il proprio tempo, la propria esperienza e la propria voce per incontrare migliaia di ragazze e ragazzi. Figure provenienti da mondi diversi, ma accomunate dalla capacità di entrare in relazione con le nuove generazioni e di parlare loro in modo diretto, contemporaneo e autentico.

Secondo il presidente Eugenio Giani: “Il Next Generation Fest continua a vedere crescere la partecipazione di creator, artisti e professionisti che scelgono di essere presenti per parlare ai giovani, confermando l’evento come un punto di riferimento nazionale per il protagonismo delle nuove generazioni. Una partecipazione che cresce edizione dopo edizione e che ci conferma nel percorso intrapreso come Regione Toscana per costruire una comunità capace di valorizzare l’energia, le idee e la visione dei suoi giovani”.

“Ci stiamo avvicinando al traguardo dei primi cinque anni di storia del Next Generation Fest, una manifestazione che è cresciuta insieme a noi e che ogni anno riesce a mettere insieme voci, storie ed esperienze molto diverse – ha dichiarato Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, ideatore della manifestazione e coordinatore di Giovanisì – La cosa più bella è vedere persone così conosciute scegliere di esserci gratuitamente, con la voglia di incontrare ragazze e ragazzi e parlare con loro senza distanze. Il Next Generation Fest nasce proprio per questo: essere uno spazio aperto in cui i giovani possano ascoltare, confrontarsi, trovare nuove opportunità e sentirsi protagonisti del presente”.

Alla conduzione della giornata tornerà, fin dalla prima edizione, Veronica Maffei, giornalista e corrispondente da Los Angeles, ormai punto fermo del Next Generation Fest, alla quale si affiancheranno altri nomi nel corso della giornata sul main stage. Torneranno anche i Phrones nel ruolo di “inviati speciali”.

Ma il Next Generation Fest non sarà soltanto il palco principale. Durante tutta la giornata il Teatro del Maggio ospiterà spazi dedicati al lavoro e alle opportunità, attività, incontri, aree espositive e realtà provenienti da tutta la Toscana.

Una giornata che vuole mettere al centro le nuove generazioni non soltanto attraverso gli ospiti, ma anche attraverso le opportunità concrete promosse dalla Regione Toscana. Il Next Generation Fest prosegue infatti idealmente durante tutto l’anno attraverso le politiche e le azioni regionali dedicate ai giovani, dal diritto allo studio alla formazione, dall’ingresso nel mondo del lavoro al sostegno all’imprenditoria, fino alla partecipazione, alla cittadinanza attiva e alla cultura.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della Giornata regionale dei giovani, istituita dalla Legge regionale 81/2020, confermando l’impegno della Regione Toscana nel valorizzare il protagonismo delle nuove generazioni.

Il Next Generation Fest è organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e da Giovanisì, con la collaborazione di ARTI e del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, ed è finanziato interamente dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in attuazione dell’accordo FPG 2024-2026, Intesa 127/2024. L’evento è sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo e patrocinato da Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Agenzia Italiana per la Gioventù.

Tra i media partner (in progress): Sky TG24 (esclusiva tv nazionale), ANSA, L'Espresso, La Repubblica, Qn La Nazione, Luce! , Corriere Fiorentino, intoscana.it

Per iscriversi gratuitamente al Next Generation Fest 2026 (posti limitati), giovanisi: https://giovanisi.it/nextgenerationfest/

Per info: 800.098.719 (lun-ven. 9.30-16) – ngf@giovanisi.it

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