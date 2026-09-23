Al via la 5ª edizione dell'Olimpiade e Paralimpiade della Città Metropolitana di Firenze: un mese di sport, inclusione e territorio

Entra nel vivo l'Olimpiade e Paralimpiade della Città Metropolitana di Firenze, la manifestazione diffusa che per il quinto anno unisce sport, salute e coesione sociale, coinvolgendo direttamente le realtà del territorio.

L’edizione di quest’anno vede protagonisti circa mille atleti e atlete impegnati in oltre trenta discipline sportive distribuite in tutta l'area metropolitana. La partenza ufficiale ha coinciso con una data simbolica: il 20 settembre, anniversario dell'ingresso dello sport nella Costituzione italiana.

Come di consueto, le celebrazioni inaugurali hanno preso il via dal comune che aveva ospitato la chiusura della passata edizione, quest’anno San Casciano in Val di Pesa, dove, alla presenza di associazioni, cittadini e del nuotatore internazionale Filippo Mei, si è accesa la fiaccola olimpica. Il corteo ha poi raggiunto Palazzo Vecchio a Firenze grazie al passaggio di testimone con i podisti della Valdipesa, dando simbolicamente inizio alla manifestazione.

Il calendario di appuntamenti tocca diversi Comuni del territorio metropolitano con tornei ed eventi dedicati a ogni fascia d’età. Tra le tappe di questi giorni ricordiamo il quadrangolare di calcio per la categoria "Primi Calci" (bambini nati nel 2019), che si è svolto a Capraia e Limite coinvolgendo atleti giovanissimi e le loro famiglie: i padroni di casa del Limite e Capraia, insieme a Fiesole, San Michele Cattolica Virtus e Affrico.

Grande spazio è riservato anche all'inclusione sociale e all'attività paralimpica, che avrà il suo fulcro a Campi Bisenzio tra l'1 e il 3 ottobre con dodici discipline dedicate e il torneo di Sitting Volley.

Il percorso della manifestazione proseguirà per oltre un mese con un fitto calendario di sport – dal golf agli scacchi, dal ciclismo alle arti marziali – fino alla cerimonia di chiusura prevista per il 16 ottobre a Rignano sull'Arno, confermando lo sport metropolitano come straordinario strumento di unione, condivisione e crescita per l'intera comunità.

I prossimi appuntamenti:

• 23 Settembre: Firenze (Sport Rotellistici), Sesto Fiorentino (Bocce).

• 26 Settembre: Firenze (Calcio camminato), Signa (Scacchi).

• 26-27 Settembre: Bagno a Ripoli (Padel), Firenze (Rugby).

• 27 Settembre: Scandicci (Bocce).

• 30 Settembre: Pontassieve (Skate).

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa

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