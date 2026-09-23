Pisa, tutto pronto per Bright-Night: la città festeggia la Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori

Venerdì 25 settembre Pisa festeggia la Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori con BRIGHT-Night, la manifestazione che prevede in città centinaia di iniziative nate dalla collaborazione tra Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant'Anna, CNR, INFN, INGV, EGO-Virgo, con il patrocinio del Comune di Pisa.

Sono quasi 200 gli eventi in città e oltre duemila le studentesse e gli studenti delle scuole di ogni grado che parteciperanno a una delle oltre 70 attività a loro dedicate nelle sedi universitarie e dei centri di ricerca, dove potranno assistere a lezioni, visitare laboratori, fare esperimenti e giochi insieme ai ricercatori e alle ricercatrici.

L’inaugurazione della manifestazione, coordinata da Marco Martinelli, si terrà alle ore 16, in Logge di Banchi.

Interverranno:

Riccardo Zucchi, Rettore Università di Pisa

Antonio Mazzeo, Vicepresidente Consiglio Regionale - Regione Toscana

Michele Conti, Sindaco di Pisa

Vittoria Raffa, Responsabile scientifica Bright 2026, Università di Pisa

Saranno inoltre presenti i rappresentanti e le rappresentanti degli atenei e degli enti di ricerca promotori dell’iniziativa.

Alle ore 16.30, sempre in Logge di Banchi, si terrà un simbolico taglio del nastro per dare il via alle attività di laboratori, esperimenti e talk nelle quattro Piazze della Ricerca: Innovation in Logge di Banchi, Planet in Piazza Santa Caterina, Health in Largo Ciro Menotti e Community in Piazza dei Cavalieri.

Laboratori, esperimenti live e attività per bambini accompagneranno il pubblico alla scoperta del lavoro di ricercatrici e ricercatori. In Piazza Santa Caterina si terrà la prima edizione del contest “Be a Scientist for a Night”, in cui studentesse e studenti si metteranno alla prova per raccontare la scienza in modo originale, creativo e sorprendente.

Ospite nella Piazza Innovation (Logge di Banchi), alle ore 19, il divulgatore scientifico Ruggero Rollini, con lo spettacolo conferenza “Sarò sintetico. C’è natura in questa chimica”.

Con l’edizione 2026 torna in Piazza dei Cavalieri anche l’E-Team Squadra Corse, la squadra di Formula Student dell’Università di Pisa attiva dal 2007, con la nuova ET-17, la terza vettura elettrica progettata e realizzata da studenti e studentesse.

Tornano anche le visite guidate nei musei di Unipi e all’archivio storico della Scuola Normale Superiore per scoprire la difficile quotidianità della Scuola dagli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale fino agli anni Cinquanta del secolo scorso.

Due novità quest’anno per la Scuola Superiore Sant’Anna, che organizza eventi e incontri anche nelle sue sedi di Pontedera e Livorno. L’edizione 2026 di Bright-Night sarà inoltre l’occasione di assistere a “Stroncate Scientifiche Live”, la versione dal vivo del podcast Stroncate Scientifiche, nato per smontare fake news, luoghi comuni e informazioni distorte.

L’Area territoriale di ricerca del Cnr di Pisa come da tradizione ospita un ricco programma di eventi nella sua sede, dedicata alla scoperta dell’arte, dei fondali marini e delle neuroscienze.

L'installazione fotografica urbana Bright Urban Science – Pisa città della scienza, firmata dalla fotografa Irene Taddei, porta i volti della ricerca nelle strade e nelle piazze di Pisa. Un percorso espositivo che si articola in Piazza Chiara Gambacorti, Largo Cavallotti via Oberdan, dove sono esposti i ritratti delle ricercatrici e dei ricercatori delle università e degli enti di ricerca pisani.

Alle ore 20.00 si terrà l’evento finale Taking care Pisa. Pisa, City of Science, un videomapping architetturale firmato da Davide Giannoni e Francesca Pasquinucci di Imaginarium in Logge di Banchi. I volti delle ricercatrici e dei ricercatori dell’Università di Pisa si fondono con elementi scientifici e forme organiche per raccontare la ricerca come gesto di cura verso le persone, l’ambiente, le comunità e il futuro. A seguire il dj set di Sharko in collaborazione con Radio Eco.

Grazie alla collaborazione con CNA, ogni Piazza della Ricerca ospiterà Il Gusto della Ricerca un angolo dove aziende locali presenteranno e faranno degustare prodotti artigianali del territorio connessi con il mondo della ricerca: Gelateria De’ Coltelli e Baldi miele in Logge dei Banchi, Acquaviva e Birrificio di Buti in Largo Ciro Menotti, Regina di Noce di Stefano Ciucci e Azienda Agricola Montorzo di Matteo Pieri in Piazza Cavalieri, Birrante e Azienda agricola biologica di Grigoli Angela in Piazza Santa Caterina.

Il progetto BRIGHT-NIGHT è un evento finanziato dal programma HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01 della Commissione Europea.

Il programma completo è disponibile su www.bright-night.it.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa

Notizie correlate