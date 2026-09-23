Premio Pozzale, la 73esima edizione vincitori Dario Ferrari, Paolo Fonzi e Niccolò Zancan

La giuria del Premio Letterario 'Pozzale-Luigi Russo', composta da Viola Ardone, Marino Biondi, Francesca Cecchi, Ilaria Gaspari, Carlo Greppi, Cristina Nesi, Francesca Petrizzo e Giorgio Van Straten, si è riunita per individuare i tre libri vincitori della settantatreesima edizione tra i titoli in concorso segnalati, come da regolamento, dai giurati e dai membri del Comitato Organizzatore.

I TRE LIBRI VINCITORI

Dario Ferrari, L'idiota di famiglia, Sellerio

Un'acuta satira del mondo culturale e del sottobosco editoriale italiano, ma anche un profondo ritratto familiare e politico. Il protagonista Igor torna a Viareggio per affrontare una crisi familiare e si trova a rimettere insieme i pezzi della vita del padre ("Herr"), un uomo dalle ambizioni frustrate e dai sogni politici irrealizzati. Il libro racconta con ironia e leggerezza le contraddizioni di una generazione sgangherata.

Paolo Fonzi, Genocidio, una storia politico e culturale, Laterza

Il libro ricostruisce la genealogia storica, giuridica e politica del concetto di 'genocidio', dalla sua nascita durante il secondo conflitto mondiale e la successiva Convenzione ONU del 1948, fino ai grandi traumi del Novecento. Il saggio si spinge fino ai conflitti contemporanei, analizzando come questo termine venga usato, interpretato o talvolta strumentalizzato nel dibattito sul diritto internazionale e sulla memoria.

Niccolò Zancan, L'ultimo operaio, Einaudi

Un reportage narrativo e poetico incentrato sulla fine della civiltà industriale novecentesca. Il libro segue gli ultimi giorni di lavoro di un operaio di Mirafiori (Torino) prossimo alla pensione: l'ultimo ad aver visto l'Avvocato Agnelli e ad aver vissuto la fabbrica quando era il motore d'Europa. Oggi, tra casse integrazioni e capannoni vuoti, resta solo il silenzio di un mondo che svanisce.

LA PREMIAZIONE - Fissata anche la data per la cerimonia di premiazione: sabato 21 novembre 2026, come di consueto nella Sala Maggiore della biblioteca comunale 'Renato Fucini' di Empoli.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI - Nei prossimi mesi, insieme alla biblioteca comunale Renato Fucini e con la collaborazione delle librerie cittadine, il Comitato Organizzatore promuoverà iniziative, incontri con gli autori e attività di lettura condivisa, con il supporto anche dei circoli di lettura e delle scuole superiori, per far conoscere più da vicino i libri vincitori.

In particolare, lunedì 28 settembre 2026 alle 18 in piazza Madonna della Quiete, nell’ambito della rassegna Piazzetta Live, si terrà una lettura di brani estratti dai libri partecipanti al Premio.

Martedì 29 settembre alle 17 inoltre è prevista nella sala Tassinari della biblioteca comunale la presentazione dei libri vincitori ai docenti delle scuole superiori.

Ripartirà anche PremioPozzalePodcast, il video-podcast a cura dell'Ufficio Stampa del Comune di Empoli, del comitato organizzatore del Premio Pozzale-Luigi Russo e della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, dedicato all'approfondimento dei tre libri vincitori.

LA GIURIA POPOLARE - Ritorna anche la possibilità per lettrici e lettori di partecipare alla Giuria Popolare, votando uno dei tre libri vincitori fino al 15 novembre per assegnare la menzione speciale Selezione dei lettori, che sarà consegnata all'autore vincitore in occasione della Cerimonia di premiazione.

Basta collegarsi al sito premiopozzale.it, scegliere il libro preferito, compilare tutti i campi richiesti e inviare il voto. Sarà possibile anche scrivere la propria recensione. È possibile esprimere una sola preferenza. Se non hai modo di votare online, puoi votare anche presso le librerie cittadine o in biblioteca.

Le librerie cittadine proporranno uno sconto immediato sull’acquisto dei tre libri vincitori del Premio

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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