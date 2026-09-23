'Prova il tuo sport! …e prova il tuo strumento!' a Cerreto Guidi

Il centro storico di Cerreto Guidi, come ogni anno, torna ad ospitare una giornata promossa dall’Amministrazione comunale per le bambine e i bambini che trovano numerose proposte ed opportunità nell’ambito dello sport, della musica e dell’associazionismo.

L’appuntamento è fissato per sabato 26 settembre dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Giunta all’11° edizione, la manifestazione ha l’obiettivo di promuovere le pratiche sportive, la musica e lo spirito di contrada, avvicinando i giovani a numerose attività.

Grazie alla presenza delle Associazioni sportive del territorio comunale (Cerretese Pallavolo, Cerretese Basket, Real Cerretese, DT Shumukan, Arcieri I Salici e Black Sheep) e a quelle non ‘Cerretesi’, ma che da molti anni partecipano all’evento, è possibile avere dimostrazioni e soprattutto provare numerose discipline sportive.

Saranno poi presenti le Contrade del Palio del Cerro a disposizione dei ragazzi per provare bandiere, tamburi e giochi storici.

I partecipanti avranno inoltre la possibilità di conoscere i vari strumenti musicali, grazie alla MMI Toscana (Modern Music Institute) sotto la direzione di Mirco Dimitrio.

A tutti coloro che riceveranno almeno 10 timbri, sarà consegnata una medaglia.

Saranno presenti anche gli stand della Misericordia di Cerreto Guidi, dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Cerreto Guidi e dell’AVIS Comunale di Cerreto Guidi.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita .

La parte relativa alle premiazioni degli atleti e delle società che si siano maggiormente distinti, si svolgerà invece nei prossimi mesi nel corso di una cerimonia ufficiale. A tal proposito si precisa che attraverso un modulo pubblicato sul sito del Comune, atleti e società possono segnalare i risultati ottenuti.

All’iniziativa di sabato saranno presenti la sindaca Simona Rossetti e l’assessore allo sport Davide Toni

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

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