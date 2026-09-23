Puliamo il Mondo entra nel vivo a Empoli: tappa nelle scuole

Puliamo il Mondo entra nel vivo. Seconda tappa del calendario ricco di appuntamenti dedicati alla pulizia di spazi e aree della nostra città liberandola dai rifiuti.

Domani (venerdì 25 settembre 2026) scenderanno in campo le studentesse e gli studenti delle classi V della primaria e delle classi I della secondaria di primo grado, con guanti, pinze e sacchi alla mano. E tanta volontà.

Partenza alle 8.20 con il saluto di benvenuto alle volontarie e ai volontari in sala consiliare al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, 41 dalle assessore Laura Mannucci e Maria Grazia Pasqualetti, delegate alla Transizione Ecologica e Qualità della Vita e alla Scuola, assieme a Luca Gambacciani, vice presidente del circolo Legambiente Empolese Valdelsa.

A seguire l'arrivo dei volontari alle scuole e l'inizio della raccolta dei rifiuti delle scuole aderenti all'iniziativa a partire dalle 9.45.

LE PROSSIME TAPPE – Puliamo il Mondo incontra le cittadine e i cittadini volontari, quando? Sabato 26 settembre con la preziosa collaborazione del progetto DesTEENazione EEV, che continuerà a svolgere attività ambientale con le ragazze e i ragazzi del territorio.

Dove e a che ora? Alle 15.45 il ritrovo è fissato in piazza Don Minzoni con raccolta dei rifiuti lungo il percorso che porterà a piazza Toscanini, passando da via XI Febbraio, via Bellini e via XX Settembre.

Una ‘call’ per sensibilizzare su un fenomeno che è sintomo di inciviltà, non di tutti ma che si può e si deve migliorare nel rispetto del nostro ambiente. Ogni azione, dalla più piccola alla più grande, è fondamentale se viene fatta tutti insieme ed è per questo che la presenza numerosa delle cittadine e dei cittadini è fondamentale.

Ma Puliamo il mondo non finisce qui. Lunedì 28 settembre toccherà alle aziende che hanno risposto all'appello lanciato dal Comune di Empoli: Lapi Gelatine S.p.A. e McDonald’s Empoli. Una giornata di lavoro che diventa straordinaria, per prendersi cura del territorio.

Dalle 10 alle 13, il personale dipendente del McDonald’s sarà impegnato nella ripulitura dell’area parcheggio di via Livornese; mentre per la Lapi, dalle 16 alle 18, le dipendenti e i dipendenti libereranno dai rifiuti il percorso dell’azienda fino a piazza Arno.

COS'È PULIAMO IL MONDO - Puliamo il mondo, l'edizione italiana di Clean up the World, è il più grande appuntamento di volontariato ambientale dal 1993 ad oggi. In Italia, il ruolo di comitato organizzatore a livello nazionale è svolto da Legambiente che sui vari territori collabora con una molteplicità di associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine, per la raccolta di rifiuti abbandonati.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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