Rapina a mano armata a Capannoli, 21enne arrestato dai carabinieri

Un 21enne è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Cenaia con l'accusa di rapina aggravata. L'intervento è avvenuto nella notte del 20 settembre, dopo una segnalazione arrivata al Numero Unico di Emergenza 112.

Secondo quanto ricostruito dai militari, intorno alle 22.30, in via Venezia a Capannoli, un giovane che si trovava in strada con alcuni amici sarebbe stato avvicinato dal 21enne. Il ragazzo sarebbe stato minacciato con un coltello a serramanico e costretto a consegnare il proprio smartphone, prima che l'aggressore si allontanasse.

Ricevuta la segnalazione, i Carabinieri hanno avviato le ricerche nelle vie della zona sulla base della descrizione fornita dalla vittima. Il presunto autore della rapina è stato individuato poco distante mentre camminava lungo una strada pubblica.

Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato lo smartphone nella tasca dei pantaloni del 21enne. Il telefono è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa, il giovane era stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Nell'udienza odierna, l'arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata disposta la misura dell'obbligo di dimora nella provincia di Pisa, con permanenza notturna al domicilio dalle 20 alle 7.

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