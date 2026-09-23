Rapina a un turista a Firenze, strappato dal polso un orologio da 88mila euro

Un orologio del valore di circa 88mila euro è stato strappato dal polso di un turista statunitense di 62 anni nei pressi di Ponte Vecchio. Per la rapina, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza due cittadini stranieri di 35 e 22 anni, accusati di rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. I due sono stati inoltre denunciati per un'altra rapina commessa il giorno precedente.

L'intervento è stato condotto dalla Squadra Mobile della Questura di Firenze, impegnata in un servizio di prevenzione e repressione dei reati predatori nel centro storico. Gli agenti avevano concentrato l'attenzione sui due uomini, osservati mentre si aggiravano tra i turisti con fare sospetto.

Nei pressi di Ponte Vecchio, vicino a uno sportello bancomat, il 35enne sarebbe stato visto fermarsi accanto alla vittima, che stava effettuando un prelievo di denaro. Poco dopo, secondo la ricostruzione della polizia, il 22enne si sarebbe avvicinato al turista e gli avrebbe strappato dal polso l'orologio, per poi fuggire.

L'inseguimento si è concluso in via dei Leoni, dove il giovane avrebbe cercato di nascondersi all'interno di un ristorante. Gli agenti della Squadra Mobile lo hanno raggiunto e bloccato, nonostante la resistenza opposta. L'orologio, trovato nella sua disponibilità, è stato recuperato e successivamente restituito al proprietario.

Il 35enne, ritenuto dagli investigatori il presunto "palo", è stato invece raggiunto e fermato in Borgo Santissimi Apostoli. Anche lui, secondo quanto riferito dalla polizia, avrebbe tentato di sottrarsi al controllo.

Gli accertamenti sono stati estesi al B&B di via del Casone dove i due risultavano alloggiati. All'interno della struttura è stato trovato un secondo orologio, del valore di circa 3mila euro, ritenuto provento di una rapina avvenuta la sera precedente in via della Vigna Nuova ai danni di un cittadino libanese di 63 anni.

Nella camera sono stati inoltre rinvenuti gli indumenti che i due avrebbero indossato durante la rapina del giorno precedente. Gli investigatori hanno confrontato gli abiti con le immagini registrate dalle telecamere del circuito cittadino.

Su disposizione dell'autorità giudiziaria, i due uomini sono stati arrestati e accompagnati nella casa circondariale di Sollicciano, in attesa dell'udienza di convalida.

Come precisato dalla Polizia di Stato, l'effettiva responsabilità degli indagati e la fondatezza delle ipotesi di accusa dovranno essere valutate nel corso del processo. Per i due vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

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