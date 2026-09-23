Rapina nel centro di Pistoia, arrestato un 24enne

Un 24enne è stato arrestato in flagranza dalla polizia di Stato a Pistoia con l'accusa di rapina, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento.

L'intervento è scattato dopo una segnalazione arrivata alla sala operativa della Questura per una rapina ai danni di una donna nel centro cittadino. Le pattuglie dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e gli agenti della Squadra mobile hanno avviato immediatamente le ricerche, riuscendo a rintracciare poco dopo il giovane, cittadino italiano con precedenti di polizia, nei pressi del luogo dell'aggressione.

Durante il controllo, secondo quanto riferito dalla polizia, il 24enne avrebbe opposto resistenza agli agenti, colpendoli con calci e pugni. È stato quindi immobilizzato e accompagnato in questura.

Al termine dell'udienza di convalida, l'autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pistoia.

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