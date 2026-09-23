Terre di Valdelsa, 'Divinboccaccio' rafforza la rete tra i produttori

​il progetto Divinboccaccio segna un accelerazione nel consolidamento tra i produttori locali di olio, vino e cipolla, che permetterà all'associazione Terra di Valdelsa di presenterarsi ai mercati nazionali e internazionali, sviluppando relazioni operative e commerciali in occasioni di incontri e manifestazioni.

Proprio al riguardo, l’Associazione Terra di Valdelsa aveva programmato una specifica giornata di presentazione del progetto e dei produttori anche ad alcuni rappresentanti regionali che però, a causa di sopraggiunti e sovrapposti, improrogabili impegni istituzionali, deve essere posticipata.

Pertanto la presenza dell’Assessore regionale all’Economia e al Turismo, Leonardo Marras, e della Presidente di Commissione, Brenda Barnini, che avevano confermato la loro disponibilità al riguardo e con i quali era stato pianificato l'incontro in. Palazzo Pretorio a Certaldo, per giovedì 24 settembre. sarà riprogrammato e reso noto e comunicato.

Fonte: Ufficio Stampa