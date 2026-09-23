Tornano gli eventi per 'Ritroviamoci a Montecalvoli'

Dopo la pausa estiva, tornano gli eventi promossi dall'"Associazione per Montecalvoli" nell'ambito dell'iniziativa "Ritroviamoci a Montecalvoli".

"Sulle tracce di S. Francesco" 800 anni dalla morte del Santo dal 27 Settembre al 4 Ottobre presso l'Oratorio di S. Giorgio a Montecalvoli, S. Maria a Monte (PI), Via indipendenza.

Domenica 27 Settembre alle ore 10.00 Apertura della mostra fotografica "Francesco" a cura di Massimo Nardi, che sarà aperta alle visite fino al 4 Ottobre.

Mercoledì 30 Settembre alle ore 21.30 Incontro con l'autore e proiezione del backstage degli scatti.

Venerdì 2 Ottobre ore 21.30 "La Regola e la figura del Santo nell'arte" Interverranno Paolo Tinghi, docente di Storia dell'arte con "La vita di S. Francesco raccontata da Giotto" e Padre Ivano, frate del Convento francescano di S. Romano che esporrà "La Regola e la diffusione dell'ordine francescano nel mondo e testimonianze dalle missioni in Bolivia"

Domenica 4 Ottobre ore 21.30 chiusura della mostra con lettura musicata de "Il Cantico delle Creature" a cura di Veronica Novelli.

L'"Associazione per Montecalvoli" è lieta di invitarvi ad un percorso di arte, fede e bellezza nel cuore del nostro borgo; un'occasione per ritrovarsi, riflettere e per rendere omaggio a chi ha fatto della povertà e della pace una rivoluzione d'amore.

Fonte: Ufficio Stampa