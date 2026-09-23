Tutti in campo per la Festa dello Sport: a Casa Bonello la XV edizione

Un intero pomeriggio per conoscere le realtà sportive del territorio, provare discipline diverse e stare insieme. Domenica 27 settembre, a partire dalle 15, torna la Festa dello Sport di San Miniato, giunta alla sua quindicesima edizione.

L’appuntamento si svolgerà negli spazi dell’impianto di Casa Bonello, in via Cavane 151 a La Catena, che si trasformerà in un grande spazio aperto alla cittadinanza e dedicato allo sport, alla partecipazione e alla socialità.

Saranno oltre 50 le associazioni sportive presenti, con numerose attività da conoscere e sperimentare. Bambine, bambini, ragazze, ragazzi e adulti potranno avvicinarsi a discipline diverse, incontrare le società e scoprire le opportunità offerte dal ricco tessuto sportivo sanminiatese.

“La Festa dello Sport è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, soprattutto da bambine, bambini e famiglie – dichiara il sindaco Simone Giglioli –. È un’occasione importante per avvicinare i più giovani alla pratica sportiva e, allo stesso tempo, per valorizzare la ricchezza del nostro tessuto associativo”.

Per i più piccoli torna anche il “Passaporto del Piccolo Sportivo”: partecipando ad almeno 12 attività, bambine e bambini potranno completare il proprio passaporto e ricevere un gadget.

“La quindicesima edizione conferma quanto questa manifestazione sia cresciuta e sia diventata un appuntamento importante per la nostra comunità – aggiunge l’assessora allo Sport Elena Maggiorelli –. Sarà una giornata per provare discipline diverse, divertirsi e conoscere da vicino le associazioni che ogni giorno, con il lavoro di tante persone e di tanti volontari, fanno vivere lo sport nel nostro territorio. Il nostro obiettivo è continuare a promuovere lo sport come occasione di benessere, socialità e crescita, soprattutto per le nuove generazioni”.

Nel corso della manifestazione saranno presenti anche i fisioterapisti del Servizio di Riabilitazione Territoriale della zona empolese valdarno della Società della Salute, impegnati a promuovere l’importanza di uno stile di vita attivo a tutte le età e a far conoscere i corsi AFA (Attività Fisica Adattata) diffusi sul territorio.

“Promuovere la pratica sportiva - aggiunge Francesca de Rosa, coordinatrice consulta dello sport - significa investire sul benessere dei cittadini e, soprattutto, sulla crescita sana e armoniosa dei bambini. Attraverso il gioco e la condivisione di valori come il rispetto, la disciplina e la collaborazione, iniziative come questa permettono ai più piccoli di scoprire nuove discipline e di vivere la socialità all'aria aperta in modo attivo e sicuro”.

La manifestazione è promossa dal Comune di San Miniato con il contributo del Consiglio regionale della Toscana e la partecipazione della Consulta dello Sport, dell’Associazione Sport e Solidarietà San Miniato, del CONI – Comitato Regionale Toscana e della UISP – Comitato Zona del Cuoio. Collaborano all’iniziativa San Miniato Promozione e Azienda Speciale Farmacie, mentre Radio Bruno è media partner.

La manifestazione è sostenuta inoltre da Sorgente Tesorino, Decathlon, Vesta, Paillets Bertini e Brugi Store, insieme alle associazioni di volontariato, agli sponsor e a tutte le persone che contribuiscono alla sua organizzazione.

Per raggiungere Casa Bonello sarà disponibile un’area parcheggio nelle immediate vicinanze dell’impianto. La sede è facilmente raggiungibile e si trova a pochi minuti dall’uscita San Miniato della FI-PI-LI.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa