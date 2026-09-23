Vittorio Giglio è il nuovo delegato regionale della Caritas della Toscana

"Buon lavoro a Vittorio Giglio per il nuovo incarico di delegato regionale della Caritas della Toscana. L’attenzione agli ultimi che la Caritas incarna ogni giorno è un valore che credo unisca tutti i toscani”.

A dirlo è Alberto Grilli, presidente di Confcooperative Toscana, commentando la nomina di Vittorio Giglio, attuale direttore della Caritas delle diocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e di Montepulciano-Chiusi-Pienza, a nuovo delegato regionale della Caritas da parte della Conferenza episcopale toscana.

“Il rapporto tra Confcooperative Toscana e Caritas - ricorda Grilli - nasce da una comune ispirazione cristiana e dal riferimento alla Dottrina sociale della Chiesa. È su questa base che negli anni abbiamo condiviso attenzione e iniziative sui temi della povertà, della fragilità sociale, del lavoro e della costruzione di comunità più coese. Sono ambiti nei quali il mondo cooperativo e quello della Caritas, pur con ruoli e strumenti diversi, possono continuare a confrontarsi e a collaborare”.

“Voglio ringraziare don Emanuele Morelli per il lavoro svolto in questi anni come delegato regionale Caritas. Abbiamo apprezzato il suo impegno, la sua disponibilità al confronto e l’attenzione con cui ha seguito le questioni sociali del nostro territorio. A lui - conclude Grilli - va la nostra gratitudine per il servizio svolto e l’augurio di buon lavoro per il futuro”.

Fonte: Confcooperative Toscana