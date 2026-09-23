West Nile, morto un 89enne all'ospedale di Grosseto

Un uomo di 89 anni è morto all'ospedale Misericordia di Grosseto dopo aver contratto il virus West Nile. L'uomo era ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale.
L'infezione aveva provocato una grave encefalite, una delle complicanze neurologiche più rare e severe della malattia. L'uomo aveva contratto il virus a Marina di Grosseto.
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