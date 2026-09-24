A Certaldo torna il 'Corso di Scrittura: dall'ispirazione alla stesura del libro"

Trasformare un'idea custodita nel cassetto in un libro vero e proprio, capace di arrivare sugli scaffali delle librerie di tutta Italia è l'obiettivo e la promessa concreta del 'Corso di Scrittura: dall'ispirazione alla stesura del libro', promosso dalla collaborazione tra Federighi Editori e CDM Edizioni.

Visto il grande successo riscontrato dalle edizioni precedenti, i cui volumi collettivi nati dai laboratori hanno ottenuto ottimi riscontri di pubblico e la straordinaria vetrina della presentazione alla fiera internazionale di Torino, la nuova edizione prenderà ufficialmente il via mercoledì 14 ottobre 2026 a Certaldo (Firenze) presso Federighi Editori (Via Torino 18, Certaldo).

Il percorso si sviluppa in 14 lezioni settimanali (ogni mercoledì dalle 18.30 alle 20) e comprende un’uscita "ispirazionale" di gruppo. A guidare i corsisti in questo viaggio saranno due professioniste d'eccezione: Claudia Centi, autrice, curatrice editoriale e socia di Federighi Editori, ed Elisabetta Lubrani, giornalista culturale, autrice e direttrice editoriale di CDM Edizioni, che metteranno a disposizione la loro solida esperienza per accompagnare i partecipanti dalla prima scintilla creativa fino all'editing finale.

Il valore aggiunto dell’iniziativa risiede proprio nella sua concretezza: al termine del

percorso, ogni partecipante vedrà il proprio testo editato, impaginato, pubblicato e distribuito a livello nazionale, con l'opportunità di vivere da protagonista le presentazioni ufficiali e i grandi eventi editoriali del settore.

I posti sono limitati per garantire un'attenzione sartoriale su ogni singolo testo. Per

informazioni dettagliate su costi, moduli e prenotazioni, è possibile contattare direttamente gli organizzatori:

• Federighi Editori (Claudia): Tel. +39 338 1783455 – Email:

ufficiostampa@federighieditori.it

• CDM Edizioni (Elisabetta): Tel. +39 393 8029916 – Email:

elisabetta.lubrani@cdmedizioni.com

Fonte: CDM Edizioni

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