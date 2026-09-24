A Fucecchio la presentazione del libro sul Movimento Shalom

Sabato 26 settembre alle ore 10:00, presso l’Auditorium “La Tinaia” di Fucecchio, si terrà la presentazione ufficiale del libro “Movimento Shalom: pedagogia e psicologia di un umanesimo della relazione”, scritto da Chiara Boddi.

L’opera e l'incontro nascono con l'obiettivo di proporre e condividere la visione del Movimento Shalom, fondata su una concezione dell’essere umano incentrata sull’ascolto, sulla cura e sulla responsabilità. Il volume firmato da Chiara Boddi invita educatori, insegnanti, operatori sociali e tutti i lettori a interrogarsi con coraggio sul significato profondo dell’educare oggi, offrendo un orizzonte possibile in cui la relazione autentica e l'empatia tornano a essere il cuore e la guida di ogni azione educativa e sociale.

L'evento, patrocinato dal Comune di Fucecchio e promosso dal Movimento Shalom, vedrà la partecipazione di figure istituzionali, dirigenti scolastici ed esperti del mondo educativo e medico.

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

SALUTI ISTITUZIONALI

Emma Donnini, Sindaca di Fucecchio

Don Matteo Putempurakal, Parroco di Fucecchio

Vieri Martini, Presidente del Movimento Shalom

INTERVENTI

Don Andrea Pio Cristiani (Fondatore del Movimento Shalom) – “Prima di tutto educare”

Angela Surace (Dirigente scolastica) – “Tornare all’empatia”

Filomena Palmesano (Dirigente scolastica) – “L’umano al centro dell’educazione: persona, relazione e futuro”

Maria Grazia Lazzeri (Dirigente scolastica) – “La scuola come comunità educante e il valore delle relazioni”

Alexander Di Bartolo (Docente) – “La vera scuola come luogo di vita e trampolino di lancio per ESSERE”

Andrea Sansevero (Medico e anestesista) – “La cura e la radice educativa anche nel mondo della medicina”

CONCLUSIONI

Chiara Boddi, educatrice e autrice del libro

Fonte: Ufficio Stampa

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