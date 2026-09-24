Aggredisce la ex, 48enne arrestato a Prato

Cronaca Prato
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L'operazione coordinata dalla procura: disposto il carcere. Soccorsa la donna trasportata in ospedale

Accusato di atti persecutori nei confronti di una donna, con cui aveva avuto una breve relazione, un uomo di 48 anni, italiano, è stato arrestato in flagranza differita a Prato nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura. Gli episodi sarebbero avvenuti a Prato e sarebbero culminati in un'aggressione fisica.

Secondo quanto spiegato dalla procura, da quando la breve relazione si era interrotta, il 48enne avrebbe reiterato una serie di condotte nei confronti della ex, anche lei italiana, "culminate in un'aggressione, fisica e verbale, ai danni della stessa, ripresa da un cittadino con un filmato". La donna, soccorsa e trasportata all'ospedale di Prato, "ha riportato un trauma cranico non commotivo, una frattura costale e contusioni multiple", giudicate guaribili in 15 giorni.

Ad eseguire l'arresto in flagranza differita i militari della sezione anti terrorismo-pronto impiego della guardia di finanza. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e disposto per l'uomo, come richiesto dalla procura, la misura della custodia cautelare in carcere.

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