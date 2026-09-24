Al Csa Intifada una serata a sostegno degli spazi sociali

Una serata di musica, socialità e cultura è in programma sabato 26 settembre, dalle 22, al Csa Intifada di Ponte a Elsa, in via 25 Aprile a Empoli. L'iniziativa è organizzata a sostegno dello spazio sociale e della Palestra Popolare Intifada.

La serata, spiegano gli organizzatori, nasce "a sostegno e difesa degli spazi sociali" e intende esprimere solidarietà al Csa Askatasuna, al Csa Leoncavallo e allo Spazio sociale Spintime di Roma, indicati nel comunicato come spazi sgomberati.

Il programma prevede l'open act di Wudat & Slc, con una selezione di hip-hop, beats e wonky, seguito dal live di Hola, rapper fiorentina classe 2003, il cui percorso musicale si sta orientando verso sonorità jazz e blues.

Tra gli ospiti anche Ellie Cottino, rapper torinese che affronta nei propri lavori temi politici e femministi. La serata proseguirà quindi con il closing act di FolloTheVibes, frequentatore del Csa Intifada da oltre 25 anni, che proporrà una selezione rigorosamente in vinile tra reggae, roots, rocksteady, ska, dancehall, digital roots e dub.

Il ricavato dell'iniziativa sarà destinato al Csa Intifada e alla Palestra Popolare Intifada. Lo spazio di Ponte a Elsa, conclude la presentazione dell'evento, è attivo da oltre 37 anni.

Fonte: Csa Intifada

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