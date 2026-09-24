Anci, a Livorno incontro su “Mobilità ciclabile e intermodalità”

Accessibilità dei territori. È questo il tema al centro dell’incontro coordinato il 29 settembre (ore 9.30-13.30) a Livorno da Anci Toscana. L’iniziativa, prevista presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (in via Roma 234), si intitola “Mobilità ciclabile e intermodalità in Toscana - Strategie e connessioni per territori più accessibili” e si svolge nell’ambito del progetto “Intenseible Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027” coordinato dalla Provincia di Livorno. L’evento è promosso in collaborazione da Anci Toscana, Provincia di Livorno e Regione Toscana.

Dopo la parte iniziale dedicata all’accoglienza e alla registrazione dei partecipanti, alle 10 l’apertura dell’evento è affidata a Filippo Boni assessore Infrastrutture, Mobilità, Trasporti per la Regione Toscana; Sandra Scarpellini presidente della provincia di Livorno; Irene Nicotra responsabile di pianificazione e politiche europee per la Provincia di Livorno e Giovanna Cepparello assessora a mobilità e ambiente del Comune di Livorno. A seguire (ore 10.40) si parla del progetto “Intenseible” con Riccardo Baracco in rappresentanza di Anci Toscana. Alle 10.50 è la volta di Emiliano Carnieri e Alessandro Romei, esperti di mobilità infrastrutture e trasporto pubblico per la Regione Toscana, con “Il sistema degli itinerari ciclabili in Toscana”. Alle 11.15 si parla di “Intermodalità in Toscana” con Marco Toccafondi che si occupa di sviluppo infrastrutture area centro nord per Rete Ferroviaria Italiana Spa, Daniele Diaz della direzione strategy & traveler experience sviluppo integrazione intermodale di Trenitalia Spa, Davide Gariglio presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e Tommaso Rosa direttore marketing e comunicazione di Autolinee Toscane Spa. Alle 12.30 spazio a “Esperienze, strumenti e priorità per l’intermodalità in Toscana. Spazio di dialogo”.

«Questa iniziativa – dichiara il direttore di Anci Toscana Simone Gheri - offre una mattina di informazione, ispirazione e confronto tra istituzioni, gestori dei trasporti, enti locali, associazioni e stakeholder per costruire una rete di mobilità sempre più connessa, accessibile e sostenibile».

Fonte: Anci - Ufficio stampa

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