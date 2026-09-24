Apre domani la nuova mostra di Palazzo Strozzi, il punto di vista di Giovanna M. Carli

Oltre ottanta opere esposte nella splendida cornice rinascimentale di Palazzo Strozzi, per la nuova mostra dal titolo Broken. Il potere del frammento, organizzata con la National Gallery of Art di Washington.

Si tratta di un viaggio tra culture e storie di tutto il mondo che evidenziano, oltre il valore estetico, anche le vicende storiche e i significati politici e simbolici.

La mostra si aprirà al pubblico domani e chiuderà il 24 gennaio 2027.

"Rileggere Arte e percezione visiva (1954), Rudolf Arnheim, prima di visitare questa straordinaria mostra - commenta Giovanna M. Carli - è prepararsi a essere consapevoli che la nostra mente non percepisce il frammento come entità isolata perché, il frammento, rimane legato a una totalità e il suo effetto visivo dipende dalla direzione del taglio strutturale e dal contesto espositivo in cui è inserito, in parole povere la nostra mente tende a ricomporre le parti mancanti. Quindi è affascinante porsi di fronte all'opera mutila anche per comprendere il funzionamento della nostra percezione".

La mostra indaga, attraverso queste opere, le ragioni e le circostanze che hanno determinato la distruzione o il danneggiamento di sculture, dalle iconoclastie antiche e moderne alle devastazioni belliche, dal vandalismo alle calamità naturali.

"Un percorso interessante - conclude Carli - che si snoda attraverso le opere dei principali maestri della storia dell'arte: Giovanni Pisano, Michelangelo, Canova, Auguste Rodin e di arte contemporanea: Louise Bourgeois, Huma Bhabha, Robert Gober, Francesco Vezzoli e Danh Vo, dove il frammento, come nel caso della mano destra di una statua colossale che la tradizione vuole associata a Costantino, mostra la rivalsa del frammento sull'intero, diventando opera autonoma di per sé. Sono convinta che questa mostra susciterà anche l'interesse dei giovani e giovanissimi perché parla un linguaggio nuovo e particolarissimo".

Tra marzo e giugno 2027 la mostra sarà allestita alla National Gallery of Art di Washington.

Info

· Sede: Palazzo Strozzi, Piazza Strozzi, 50123 Firenze.

· Date: Dal 25 settembre 2026 al 24 gennaio 2027.

· Tutti i giorni: dalle 10:00 alle 20:00

· Il giovedì (orario prolungato): dalle 10:00 alle 23:00

· Cosa vedrai: Oltre 80-90 opere d'arte che attraversano 5000 anni di storia. Troverai reperti dell'antico Egitto, della Grecia classica, di civiltà premoderne (Messico, Cambogia, Perù) affiancati a capolavori di maestri come Michelangelo, Giovanni Pisano e Auguste Rodin, fino ad arrivare a celebri artisti contemporanei del calibro di Louise Bourgeois e Francesco Vezzoli.

· Contatti e Prenotazioni: È possibile richiedere informazioni o prenotare i biglietti tramite l'ufficio prenotazioni ufficiale della Fondazione Palazzo Strozzi al numero +39 055 26 45 155 (attivo dal lunedì al venerdì, ore 9:00-18:00) o via email a prenotazioni@palazzostrozzi.org

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate