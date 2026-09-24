Arriva l'autunno, primo weekend di eventi a Empoli: cambia la viabilità

Dopo il fine settimana dedicato alla storia contemporanea con la tre giorni del festival /contè.sto/, per il primo fine settimana d’autunno, la città si prepara a vivere un ricco programma di eventi, tra conferme e novità.

Si comincia sabato 26 settembre 2026 con la nuova stagione di “Antiquari in centro” – il mercato dell’antiquariato, modernariato e collezionismo – che porterà nel cuore del centro storico di Empoli, pezzi unici, mobili antichi, complementi d’arredo, libri, dischi e da collezione. Da piazza Farinata degli Uberti, alla piazzetta della Propositura e in un tratto di via Leonardo da Vinci, ogni secondo sabato del mese in orario dalle 8.30 alle 19.30.

La novità di quest’anno è che nelle date 14 novembre e 12 dicembre, ‘Antiquari in centro’ si terrà in via Leonardo da Vinci e piazza del Popolo.

Ecco il calendario degli appuntamenti: 26 settembre, 10 ottobre, 14 novembre e 12 dicembre 2026. Per l’anno nuovo: 9 gennaio, 13 febbraio, 13 marzo, 10 aprile, 8 maggio e 12 giugno 2027. In orario a partire dalle 8.30.

Antiquari in Centro ha il patrocinio del Comune di Empoli, il coordinamento dell’associazione Centro Storico ed è organizzato da Cristiana Gazzarrini, Stefano Cantini, Francesca Pratesi e Stefano Jelusich.

I sostenitori: Borgioli Arredamento, Orma Casa Arredamento, Antica Farmacia Chiarugi, Santini, Birindelli, Foto Ottica Pianigiani, Generali, Pratesi Gioielli, Inpa. Si ringrazia anche il supporto dei commercianti del Giro.

Doppio appuntamento domenica 27 settembre. Dall’antiquariato di qualità a “Agricoltura in centro”, una novità: domenica 27 settembre, dalle 10 alle 20, in piazza della Vittoria e in via Roma un nuovo format per scoprire e degustare le delizie del territorio e le specialità enogastronomiche: 'Agricoltura in Centro' è organizzato dal Comune di Empoli, CIA Toscana Centro, Coldiretti, SintesiMinerva, Fisar Empoli, Slow Food condotta Empolese Valdelsa, Jump Live.

Nell'arco della giornata di domenica, tra piazza della Vittoria e parte di via Roma vedrà tanti banchi allestiti per acquistare e poter effettuare degustazioni di prodotti del nostro territorio. Le associazioni di categoria degli agricoltori porteranno le varietà di pasta, pane, frutta, verdura, carni e formaggi per l'appuntamento in vista dell'autunno. Saranno presenti anche macchine agricole da esposizione e d'epoca per mostrare l'evoluzione dell'agricoltura dal Novecento ai giorni nostri. Per i più piccoli sono assicurate attività per scatenare la fantasia.

L'ingresso è gratuito e libero. Grazie a Fisar Empoli, sarà possibile acquistare bicchiere e portabicchiere assieme a un carnet di ticket per le degustazioni di vini bianchi, rossi, rosè e bollicine prodotti nell'area dell'Empolese Valdelsa.

Nella vicina piazza Matteotti, si terrà invece, dalle 8 alle 20, una nuova edizione del “Mercato su’ Giardini”, l’evento dedicato allo shopping d’autunno. Per un’intera giornata, si potrà passeggiare tra i banchi del mercato e scoprire le migliori offerte per accogliere la nuova stagione autunnale, tra proposte commerciali, abbigliamento, accessori e articoli per tutti i gusti.

L’iniziativa è realizzata da ANVA Confesercenti e Confesercenti Empoli e con il patrocinio del Comune di Empoli.

LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

ANTIQUARI IN CENTRO – I provvedimenti temporanei in piazza Farinata degli Uberti, piazzetta della Propositura e un tratto di via Leonardo da Vinci nei giorni 26 settembre e 10 ottobre 2026: in orario dalle 6 alle 21 piazza Farinata degli Uberti (tutta), piazzetta della Propositura (tutta) e in via Leonardo da Vinci (tratto compreso tra l’intersezione con via Giuseppe del Papa e via dei Neri), saranno disposti divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

AGRICOLTURA IN CENTRO – L’evento si svolgerà in piazza della Vittoria, via Tinto di Battifolle e un tratto di via Roma. Domenica 27 settembre 2026 in piazza della Vittoria (tutta), divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 6 alle 22, per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e in tutta la piazza, eccetto il tratto compreso tra via Jacopo Carrucci e via Fratelli Rosselli, divieto di transito, dalle 7 alle 22 per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

In via Tinto da Battifolle (tratto da via Socco Ferrante a piazza della Vittoria), divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 6 alle 22, per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e divieto di transito, dalle 7 alle 22 per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Le disposizioni proseguono in via Roma (tratto da piazza della Vittoria a via Giovanni da Empoli), divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 6 alle 22, per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e divieto di transito, dalle 7 alle 22 per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e in via Giuseppe del Papa (all’intersezione con via Cosimo Ridolfi), divieto di transito in direzione via Roma e contestuale istituzione di direzione obbligatoria verso piazza del Popolo, dalle 7 alle 22 per tutti i veicoli.

Le disposizioni non verranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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