I Carabinieri Cinofili compiono 70 anni: a Firenze la cerimonia all'Ippodromo del Visarno

Venerdì 25 settembre, alle 11, presso l'Ippodromo del Visarno 'Cesare Meli' di Firenze, si terrà la cerimonia militare per il 70esimo anniversario dell'istituzione del Centro Carabinieri 'Cinofili'. Saranno presenti le massime autorità civili, religiose e militari nazionali, regionali e locali, studenti di diversi istituti scolastici provinciali e regionali e una rappresentanza della cittadinanza.

Il Centro Carabinieri Cinofili, con sede nella storica Villa Belvedere, nella zona di Castello a Firenze, è stato istituito il 7 giugno 1956. Si tratta dell'ente addestrativo dell'Arma al quale è affidata la formazione specialistica dei conduttori cinofili e dei quadrupedi destinati ai Nuclei Cinofili dislocati e operativi su tutto il territorio nazionale.

Le unità cinofile sono impiegate in diversi settori di intervento. Alle tradizionali capacità antidroga, antiesplosivo e di difesa e polizia, nell'ambito dell'ordine pubblico, si sono affiancate nel tempo quelle per la ricerca di persone scomparse con il metodo del mantrailing, l'attività antiveleno e, più recentemente, la ricerca di persone sotto le macerie e la ricerca di resti umani.

La cerimonia si aprirà con lo schieramento in armi di un Reparto di formazione composto dalla Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, da una Compagnia di Allievi Marescialli in Grande Uniforme, da una Compagnia di Comandanti dei Nuclei Cinofili e da una Compagnia di Unità Cinofile, formate dal conduttore e dal cane in assegnazione.

Saranno inoltre presenti i labari delle Associazioni Combattentistiche, d'Arma e di Categoria e i Gonfaloni della Regione Toscana e della Città Metropolitana di Firenze, oltre al Gonfalone della Città di Firenze, decorato di Medaglia d'Oro al Valor Militare.

Nel corso della cerimonia saranno resi gli onori al Comandante delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Marco Minicucci, che passerà in rassegna i reparti schierati. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti istituzionali.

A chiudere la cerimonia saranno l'esibizione della Squadra Agonistica del Centro Cinofili e gli onori finali alla massima autorità, a cura del Reparto d'Onore.

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