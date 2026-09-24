Centro di Accoglienza Empoli (CAE): 281 persone seguite, 41 volontari attivi

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In occasione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2025 – chiuso con un utile di 1.897,97 euro – il Centro di Accoglienza Empoli (CAE) ha tracciato il bilancio di un anno intenso, caratterizzato da 281 persone seguite, 41 volontari attivi e una fitta rete di collaborazioni territoriali.

Dai progetti di inserimento lavorativo e sociale in sinergia con l'UIEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) alle iniziative per i giovani come "Argine Verde" e "GOAL - Fare centro nello sport e nella vita", passando per il contrasto alla povertà in collaborazione con l'Associazione "Vecchie e Nuove Povertà" (che ha accolto e orientato 92 persone nel corso del 2025), l'attività del CAE dimostra come la sinergia tra enti pubblici, terzo settore e cittadinanza attiva continui a fare la differenza nel tessuto empolese.

CAE Assemblea 2026 (2) (2)

Fonte: Centro di Accoglienza di Empoli Odv Ets

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