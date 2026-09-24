Inclusione, creatività e autonomia: al via i nuovi 'Laboratori di Innovazione Sociale' della Cooperativa Sociale Colori

Prende il via il nuovo ciclo di Laboratori di Innovazione Sociale, un’ampia offerta di percorsi inclusivi dedicati a giovani e adulti e promossi dalla Cooperativa Sociale Colori. Le attività si svolgeranno da ottobre 2026 fino a maggio 2027 con l'obiettivo di favorire la socializzazione, l'integrazione, l'espressività artistica e lo sviluppo delle autonomie personali.

L'offerta laboratoriale prenderà il via il 24 settembre con il percorso di cucina dal mondo intitolato "Oggi cucino io", curato da Tiziana Fabiani, che si terrà tutti i giovedì dalle 17.00 alle 19.00.

Dal 5 ottobre partiranno due importanti iniziative: la prima è "Il tempo è galantuomo", un laboratorio di socializzazione per la Terza Età curato dagli operatori della Cooperativa Colori che si terrà ogni lunedì dalle 10.00 alle 12.00; la seconda è "Faccio io", un percorso mirato all'educazione all'autonomia curato dagli stessi operatori, previsto tutti i lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00.

A seguire, dal 13 ottobre prenderà il via il "Laboratorio integrato di teatro di comunità", focalizzato su ritmo, corpo, re-azione e spazio urbano, condotto da Francesco Mugnari, Vittoria Belvignati e Marina Capezzone tutti i martedì dalle 17.00 alle 19.00. Infine, dal 14 ottobre partirà "A passo di danza", laboratorio di danzaterapia curato da Giusy Tavilla, programmato per ogni mercoledì dalle 16.45 alle 18.15.

Tutti i percorsi rappresentano un'opportunità concreta di condivisione e crescita per il territorio, offrendo spazi di espressione e supporto sia per i giovani che per gli adulti e gli anziani.

Per informazioni dettagliate e per le iscrizioni è possibile rivolgersi allo Sportello Sociale Colori contattando i numeri telefonici 345.0115686 oppure 0571.982240. È inoltre possibile inviare una e-mail all'indirizzo sportello@coopcolori.it o consultare il sito internet www.coopcolori.it.

Fonte: Colori Soc. Coop. Soc. ONLUS

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