Al via 'Week End in Autonomia': la Cooperativa Sociale Colori promuove percorsi di residenzialità e vita indipendente per giovani adulti con disabilità

Prende il via a partire da ottobre il progetto "Week End in Autonomia", promosso dalla Cooperativa Sociale Colori e rivolto ai giovani adulti con disabilità. L'iniziativa nasce per offrire un'opportunità concreta di residenzialità temporanea, consentendo ai partecipanti di sperimentare una prima ed efficace forma di autonomia abitativa al di fuori del contesto familiare.

Il percorso si configura come un'esperienza formativa ed emozionale a tutto tondo, pensata per promuovere il benessere personale e stimolare la crescita individuale attraverso la gestione della vita quotidiana e la costruzione di nuove relazioni interpersonali. Durante i fine settimana, i giovani coinvolti saranno guidati nel prendersi cura di sé e della casa, condividendo spazi, responsabilità e momenti di socialità.

Oltre alla gestione dell'ambiente domestico, un aspetto centrale dell'iniziativa sarà rappresentato dalle esperienze da vivere all'esterno. I partecipanti usciranno nel contesto urbano ed entreranno in contatto diretto con i servizi della città, imparando a muoversi nello spazio pubblico, a fare la spesa e ad accedere alle risorse del territorio. Questo orientamento pratico permetterà loro di consolidare competenze essenziali per una vera indipendenza nella quotidianità.

L'iniziativa mira a rafforzare la rete di supporto sociale locale, offrendo alle famiglie un prezioso spazio di respiro e ai ragazzi un trampolino di lancio verso progetti di vita più autonomi e consapevoli.

Per informazioni sui dettagli del programma e sui relativi costi è possibile contattare lo Sportello Sociale Colori al numero di cellulare 345.0115686 oppure tramite e-mail all'indirizzo sportello@coopcolori.it.

Fonte: Colori Società Cooperativa Sociale Onlus

Notizie correlate