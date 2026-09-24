Una delegazione dalla Slovenia in visita alla Fondazione Chiarugi di Empoli

Oltre trenta rappresentanti di istituzioni che si occupano dell'assistenza agli anziani hanno conosciuto da vicino il modello organizzativo della RSA empolese
Nei giorni scorsi la Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli ha avuto il piacere di accogliere, nella propria sede di via Guido Monaco a Empoli, una delegazione di oltre trenta rappresentanti di diverse istituzioni slovene impegnate nella cura e nell’assistenza a persone anziane.
La visita è stata un’occasione di confronto per presentare il modello del Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi e per condividere esperienze, percorsi e buone pratiche: nel segno di un’assistenza che mette al centro i bisogni e il benessere degli ospiti.
"È stato un vero piacere aprire le nostre porte alla delegazione slovena – commenta il direttore della RSA Chiarugi, Luca Manca – e accompagnare il gruppo alla scoperta dei nostri spazi e dell’organizzazione all’interno della struttura. Abbiamo potuto far conoscere il nostro modello assistenziale e condividere visioni ed esperienze legate al mondo dell’assistenza e della cura a persone fragili e anziani".
Nel corso della visita la delegazione ha particolarmente apprezzato la sede, rinnovata e all’avanguardia sul fronte della sostenibilità ambientale e l’impegno nell’offrire un servizio di qualità che coinvolge attivamente personale, volontari e famiglie in ogni aspetto della cura.
Fonte: Fondazione Chiarugi
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