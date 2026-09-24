Dengue, nuovo caso a Prato: disinfestazione straordinaria a Mezzana

Nuovo caso di infezione da Dengue nel territorio di Prato. La segnalazione è arrivata dall’Azienda Usl Toscana Centro e ha portato il Comune a predisporre un intervento straordinario di disinfestazione contro la zanzara tigre.

"A seguito della segnalazione da parte dell'Azienda Usl Toscana Centro di un nuovo caso di infezione da Dengue - si spiega in una nota -, il Comune di Prato ha predisposto l'esecuzione di interventi straordinari di disinfestazione contro la zanzara tigre in alcune vie della zona di Mezzana".

Le operazioni prenderanno il via oggi, giovedì 24 settembre, alle 18 e proseguiranno fino al completamento dei lavori.

Si tratta del quinto caso di Dengue segnalato a Prato tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, secondo quanto riferito dal Comune.