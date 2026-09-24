Festa della Costituzione, a Firenze incontro tra studenti e Margherita Cassano

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Una mattinata dedicata alla Costituzione, al rapporto tra istituzioni e giovani e alla riscoperta del lavoro dell’Assemblea costituente, alla presenza tra gli altri di Margherita Cassano, prima donna a ricoprire la carica di presidente della Corte di Cassazione: a Palazzo del Pegaso il 28 settembre, a partire dalle 9.30, si terrà la 'Festa della Costituzione', promossa dall'associazione di volontariato Generatio Prs. L'associazione è composta da ex membri del Parlamento degli studenti della Toscana, rappresentanti del Terzo settore e giovani amministratori locali, nell’ambito del bando “Siete presente 2026”: il progetto è realizzato in collaborazione con Università degli Studi di Firenze, Fondazione Fratelli Rosselli, Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea, Anpi e Aned Firenze. La giornata è organizzata in occasione dell’80/o anniversario della prima seduta dell’Assemblea costituente e vedrà protagonisti gli studenti degli istituti superiori fiorentini.
L'ospite della mattinata sarà appunto Margherita Cassano che dialogherà con gli studenti sul tema “La Costituzione e la divisione dei poteri”. Ad aprire l’incontro sarà l’avvocato Lorenzo Tombelli, presidente di Aned Firenze: sono previsti i saluti istituzionali di Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana.
Alle 11 è in programma la sessione “Come la Costituente”, coordinata da Francesco Galanti, coordinatore del progetto. Gli studenti avvieranno il confronto e i lavori per la realizzazione della “Lettera all’Assemblea Costituente-80 anni dal futuro”.
L’elaborato raccoglierà le riflessioni degli studenti sui principi fondamentali della Repubblica e le loro proposte per un progetto rivolto ai coetanei, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della Costituzione e del lavoro dei Costituenti fiorentini.
Una mattinata di confronto tra istituzioni e nuove generazioni, nel segno della Carta costituzionale e della partecipazione dei giovani alla vita democratica.

Fonte: Ufficio Stampa

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