Firenze fa volare aquiloni in piazza per Gaza

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Donne insieme per la pace – Firenze rivolge un invito aperto a tutti: famiglie, bambini e bambine, associazioni, cittadini e cittadine.

Sabato 26 settembre alle 11 in Piazza Annigoni è stato organizzato un ritrovo per far volare aquiloni e palloncini in solidarietà con i bambini e le bambine di Gaza.

“Far volare gli aquiloni è una tradizione amata in tutto il mondo, un simbolo di infanzia e di libertà, ma oggi a Gaza è stata proibita dall'esercito israeliano – spiegano le organizzatrici dell’evento -. Ai bambini, già immersi in sofferenze indicibili, viene negata anche questa piccola forma di evasione e di gioco. Vogliamo dire insieme, con un gesto semplice e pacifico, no all'assurdità della guerra e del genocidio”.

La partecipazione è libera e aperta a tutti. Non è necessaria alcuna adesione. Basta presentarsi con un aquilone. L'iniziativa si svolgerà con o senza vento.

Fonte: Ufficio Stampa

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