Fucecchio ha ospitato il corso Anutel sul Canone Unico Patrimoniale: auditorium al completo con 70 partecipanti

Si è svolto oggi, giovedì 24 settembre, all’Auditorium de La Tinaia di Parco Corsini di Fucecchio l’incontro di studio “Il Canone Unico Patrimoniale e il Canone Mercatale – Aggiornato al 2026”, promosso da Anutel (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), con il patrocinio del Comune di Fucecchio.

L’iniziativa – gratuita per tutti gli iscritti - ha registrato il sold out, con 70 partecipanti provenienti da numerosi enti locali e non solo dalla Toscana, confermando l’interesse verso un tema di grande attualità per le amministrazioni pubbliche. La giornata si è aperta con i saluti della sindaca Emma Donnini e di Alessio Ammannati, responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Fucecchio e componente del Consiglio Generale di Anutel.

Relatore del seminario è stato Alessandro Merciari, responsabile dell’Area Legale di Spezia Risorse Spa e docente Anutel, che ha approfondito le principali novità normative e giurisprudenziali relative al Canone Unico Patrimoniale, con particolare attenzione agli effetti della recente pronuncia della Corte di Cassazione, alle innovazioni introdotte dal Decreto Legge 19/2026 e alle questioni ancora aperte riguardanti il canone mercatale.

L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento professionale e confronto tra operatori del settore, rafforzando il ruolo di Fucecchio come sede di iniziative formative rivolte agli enti locali.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa