Furto alla gioielleria Alino Mancini di Empoli: danni e vetrine sfondate

Furto nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 settembre nella storica gioielleria Alino Mancini a Empoli. È successo intorno alle 1.30, quando di fronte al negozio sono arrivate delle auto: in pochissimo tempo i ladri sarebbero riusciti con degli attrezzi specifici a forzare la serranda ed entrare nel negozio, sfondando i vetri della porta. Scattato l'allarme, una volta all'interno in un paio di minuti hanno prelevato alcuni preziosi dalle vetrine interne, mandate in frantumi, per poi fuggire via.

Un colpo rapidissimo, per il quale è scattato immediatamente l'intervento di guardie giurate e polizia. Le volanti si sono dirette subito sul posto ma in una questione di attimi la banda, da quanto emerso composta da almeno cinque persone, si era allontanata. Sono in corso le indagini da parte della polizia, anche attraverso i filmati delle telecamere della gioielleria che hanno ripreso i momenti del furto.

Registrati danni alla serranda, che sarebbe stata alzata quanto bastava per passarci sotto, alla porta d'ingresso, alle vetrine spaccate per un valore in corso di quantificazione. Così come ciò che è stato portato via: "Stiamo facendo ora l'inventario" fanno sapere dalla gioielleria Alino Mancini, che ha sporto denuncia sull'accaduto. Sul fronte bottino "è andata meglio del previsto, non lasciamo cose di valore esposte". La gioielleria si trova in via Giovanni Segantini, in zona Santa Maria, da cinquant'anni. "Ci era successo un'altra volta, tantissimi anni fa, di subire un furto". Mentre è in corso la conta dei danni, da Alino Mancini commentano: "Devono cambiare alcune leggi, bisogna prendere dei provvedimenti perché siamo arrivati ad un punto troppo alto di furti".