Global Expo Free From, Firenze si prepara alla prima edizione

Arriva nella sua data zero il GLOBAL EXPO FREE FROM.

Il 3 e 4 ottobre presso l'Istituto Professionale Buontalenti di Firenze, luogo simbolo fiorentino della formazione delle future generazioni di professionisti della ristorazione, si terrà la prima edizione di un evento unico nel suo genere. Una scelta che sottolinea la volontà degli organizzatori, da sempre attivi sul territorio fiorentino, di investire nella formazione e nella diffusione di competenze fondamentali per affrontare le nuove esigenze alimentari della società.

Global Expo Free From: l'intervista a Radio Lady

"L'ambizione è che Global Expo Free From diventi appuntamento annuale"

La manifestazione è con accesso gratuito perché nasce con l'obiettivo di creare un momento di incontro, confronto e aggiornamento dedicato all’alimentazione speciale, con particolare attenzione ai prodotti senza glutine e senza lattosio.

L'obiettivo è superare il concetto di "alimentazione alternativa", valorizzando invece una cucina capace di coniugare sicurezza, gusto, innovazione e qualità, nel rispetto delle esigenze o delle scelte di ogni singolo individuo.

È un'occasione per mettere in relazione studenti, aziende, associazioni, professionisti, operatori del settore e consumatori favorendo la diffusione di una cultura alimentare fondata su qualità, sicurezza, innovazione e inclusione. La nostra ambizione è quella di fare di Global Expo Free From Firenze un appuntamento annuale.

Tra i supporter dell’iniziativa ci sono diversi rappresentanti politici come il Consigliere Comunale Nicola Armentano. Tra gli ospiti, anche la Senatrice Elena Murelli, presidente dell'Intergruppo parlamentare dedicato alla celiachia.

In programma tavole rotonde, laboratori, show cooking, degustazioni

Tra gli appuntamenti a calendario spicca nella giornata di sabato 3 ottobre, alle ore 15.00, il dibattito medico scientifico fra esperti "Celiachia oggi e domani: nuove frontiere tra ricerca, clinica e vita quotidiana". Ci saranno tavole rotonde, laboratori, corsi di cucina e show cooking.

Tra questi, non si può perdere l'appuntamento gratuito di domenica alle ore 12:00 organizzata da Riccardo Gasperini, titolare dei 3 negozi specializzati con insegna "Riccardo Gasperini Senza Glutine" presenti a Firenze, Empoli e Pontedera: si tratta di una degustazione di cui potranno beneficiare i partecipanti (previa prenotazione) che vede protagonista la pasta a marchio Massimo Zero, leader nel settore, con condimenti sfiziosi ed originali.

Quest’ultima attività sarà inoltre replicata sempre con uno Chef dedicato anche nei 3 punti vendita in queste date: venerdì 30 ottobre a Firenze, venerdì 6 novembre a Empoli, venerdì 13 novembre a Pontedera.

Durante la manifestazione del GLOBAL EXPO FREE FROM, il pubblico potrà anche partecipare a convegni, incontri con esperti, recarsi agli sportelli di ascolto con USL Toscana Centro e le Associazioni AILI e AIC, degustazioni e momenti di confronto dedicati alle più recenti innovazioni del food free from.

Le aziende avranno l'opportunità di presentare prodotti e servizi a un pubblico altamente qualificato, mentre professionisti e studenti potranno approfondire competenze sempre più richieste nel mondo della ristorazione.

Per maggiori informazioni visita il sito: www.globalexpofreefrom.com , oppure mandaci una mail a info@globalexpofreefrom.com e iscriviti per accedere gratuitamente! Ti aspettiamo!