Incidente sul lavoro a Chiusi, 25enne cade da scala e si ferisce in un cantiere edile

Incidente sul lavoro questa mattina a Chiusi, in provincia di Siena. Un giovane di 25 anni, dipendente di un'impresa edile, è rimasto ferito all'interno di un cantiere in via Oslavia.

Secondo una prima ricostruzione, il 25enne sarebbe scivolato da una scala, cadendo da un'altezza di poco superiore a un metro e battendo la testa. Il cantiere riguarda interventi di ammodernamento ed efficientamento energetico di una scuola, attualmente ancora chiusa.

Il giovane è stato soccorso e trasportato all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena per accertamenti. Le sue condizioni, secondo quanto riferito, non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti l'automedica di Nottola, un'ambulanza della Misericordia di Chianciano Terme, l'elisoccorso Pegaso, le forze dell'ordine e il personale della Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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