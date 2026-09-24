Inserimento lavorativo e disabilità: due webinar per aziende dell'Empolese Valdelsa e Valdarno

Come favorire un inserimento lavorativo efficace delle persone con disabilità e trasformare un obbligo normativo in un’opportunità per l’azienda e per la persona? È questo il tema al centro del ciclo di due webinar promossi dal Consorzio COeSO Empoli e da C.NEXT, rivolto alle aziende del territorio dell’Empolese Valdelsa e Valdarno.

Gli appuntamenti, della durata di 60 minuti ciascuno, si terranno giovedì 1 ottobre e giovedì 8 ottobre alle ore 9.30, e saranno dedicati al tema dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità in azienda, ai sensi della Legge n. 68/99.

Il percorso nasce con l’obiettivo di offrire alle imprese non soltanto informazioni sulla normativa, ma soprattutto strumenti concreti per comprendere, progettare e accompagnare un percorso di inserimento lavorativo, con particolare attenzione alle persone con disabilità intellettiva e mentale.

Il ciclo di webinar vuole contribuire ad affrontare dubbi, convinzioni diffuse e criticità percepite dalle imprese rispetto all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, mostrando come un percorso efficace possa essere costruito attraverso un’attenta attività di matching, progettazione e accompagnamento.

Durante i due incontri saranno affrontati alcuni temi centrali per le imprese: dal superamento dei principali pregiudizi sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità al principio del matching tra persona e contesto aziendale, fino agli strumenti normativi e finanziari a disposizione delle aziende.

Particolare spazio sarà inoltre dedicato a esperienze concrete di inserimento lavorativo, per mostrare come questi percorsi vengono costruiti nella pratica e quali condizioni organizzative, relazionali e di accompagnamento possono renderli sostenibili per l’azienda e per la persona.

"La Legge 68/99 – spiegano i promotori – pone alle imprese un obbligo preciso. Il punto non è soltanto assolverlo, ma capire come costruire un inserimento che possa funzionare realmente, per l’azienda e per la persona. Per questo vogliamo partire dalle domande concrete delle imprese: individuare il giusto matching, comprendere quali criticità possono emergere e conoscere gli strumenti e le professionalità che possono accompagnare il percorso".

Per iscrizioni e informazioni scrivere a comunicazione@coesoempoli.it

Qui i link per registrarsi ai due eventi:

https://www.eventbrite.it/e/aziende-inclusione-valore-cap-1-tickets-1999661133279

https://www.eventbrite.it/e/aziende-inclusione-valore-cap-2-tickets-1999662067072

Fonte: COeSO Empoli