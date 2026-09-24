Laboratorio sul metodo Caviardage al Centro Cambio

Cultura Castelfiorentino
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Il Centro Culturale CAMBIO di Castelfiorentino ospita, sabato 3 ottobre 2026, un nuovo appuntamento dedicato alla creatività e alla scrittura poetica: il Laboratorio Metodo Caviardage, condotto da Cristina Bacci, formatrice certificata del Metodo ideato da Tina Festa.

Il laboratorio, gratuito e aperto al pubblico su prenotazione obbligatoria, propone un percorso guidato che permette di avvicinarsi alla scrittura poetica attraverso un processo strutturato e accessibile a tutti. Il Metodo Caviardage invita infatti a creare poesie e pensieri non partendo da una pagina bianca, ma da testi già esistenti — pagine di libri da macero, articoli di giornale, riviste — trasformati in nuove narrazioni grazie a un lavoro di selezione, oscuramento e riscrittura.

Accanto alla tecnica base, i partecipanti potranno sperimentare diverse contaminazioni artistiche: collage, pittura, acquerello e altre modalità espressive che permettono di dare vita a poesie visive, piccoli capolavori capaci di raccontare emozioni difficili da esprimere nel quotidiano. laboratorio gratuito.

La giornata prevede due sessioni:

10.00 – 12.00: posti esauriti
16.00 – 18.00: posti disponibili
L’iniziativa si svolge presso CAMBIO – Centro Culturale, Castelfiorentino.

Fonte: Ufficio Stampa

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