Laurea Honoris Causa di UniPi ad Alessandro Luporini, pittore e scrittore viareggino

Lunedì 28 settembre, alle ore 11.00, nell’Aula Magna Nuova del Palazzo “La Sapienza" (via Curtatone e Montanara 15 Pisa), avrà luogo il conferimento della laurea Magistrale Honoris Causa in Comunicazione, Media, Tecnologie ad Alessandro Luporini.

Il programma prevede il saluto del Rettore Riccardo Zucchi, la lettura della Motivazione da parte della professoressa Chiara Tognolotti, e della Laudatio da parte del professore Antonio Masala quindi la Lectio Magistralis del dottore Alessandro Luporini

La giornata proseguirà alle 16 al Cinema Arsenale di Pisa (Vicolo Scaramucci, 2) con un incontro pubblico dedicato in particolare a studentesse e studenti dell’Ateneo e organizzato dai corsi di laurea in Comunicazione, Media e Tecnologie-CoMeTe e Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione-DISCO. Saranno proiettati filmati d’archivio del Teatro Canzone selezionati dalla Fondazione Gaber, commentati da Paolo Dal Bon, presidente della Fondazione, e da Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo di Garfagnana. Alle 18 Valentina Luporini, figlia di Alessandro, presenterà un estratto dello spettacolo “Gaber sotto le stelle”.

Fonte: Università di Pisa - ufficio stampa

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