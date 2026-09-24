Laurea Honoris Causa di UniPi ad Alessandro Luporini, pittore e scrittore viareggino

Scuola e Università Viareggio
Condividi su:
Leggi su mobile

Lunedì 28 settembre, alle ore 11.00, nell’Aula Magna Nuova del Palazzo “La Sapienza" (via Curtatone e Montanara 15 Pisa), avrà luogo il conferimento della laurea Magistrale Honoris Causa in Comunicazione, Media, Tecnologie ad Alessandro Luporini.
Il programma prevede il saluto del Rettore Riccardo Zucchi, la lettura della Motivazione da parte della professoressa Chiara Tognolotti, e della Laudatio da parte del professore Antonio Masala quindi la Lectio Magistralis del dottore Alessandro Luporini
La giornata proseguirà alle 16 al Cinema Arsenale di Pisa (Vicolo Scaramucci, 2) con un incontro pubblico dedicato in particolare a studentesse e studenti dell’Ateneo e organizzato dai corsi di laurea in Comunicazione, Media e Tecnologie-CoMeTe e Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione-DISCO. Saranno proiettati filmati d’archivio del Teatro Canzone selezionati dalla Fondazione Gaber, commentati da Paolo Dal Bon, presidente della Fondazione, e da Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo di Garfagnana. Alle 18 Valentina Luporini, figlia di Alessandro, presenterà un estratto dello spettacolo “Gaber sotto le stelle”.

Fonte: Università di Pisa - ufficio stampa

Notizie correlate

Viareggio
Cronaca
22 Settembre 2026

Incendio nel giardino di una scuola a Viareggio, edificio evacuato

Un incendio è scoppiato intorno a mezzogiorno nel giardino dell'Istituto Commerciale e Liceo sportivo Carlo Piaggia, alla Darsena di Viareggio. L'attivazione del sistema antincendio ha portato all'evacuazione precauzionale dell'edificio. Studenti, [...]

Toscana
Scuola e Università
20 Agosto 2026

Riparte la scuola in Toscana: le date di inizio e fine anno 2026-27

L'estate non è ancora finita, ma per studenti, famiglie e insegnanti è già tempo di guardare al prossimo anno scolastico. In Toscana la prima campanella del 2026-2027 è fissata per martedì [...]

Viareggio
Cronaca
6 Marzo 2026

Allarme antincendio all'istituto nautico di Viareggio, la causa uno sversamento d'olio

Nessun principio di incendio né fiamme visibili, ma vapori intensi nonché un forte odore che hanno fatto scattare il sistema di allarme installato dalla Provincia di Lucca nei locali dell'istituto [...]



Tutte le notizie di Viareggio

<< Indietro

torna a inizio pagina