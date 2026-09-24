Legambiente: "Estate record della crisi climatica in Toscana. Servono adattamenti"

Con l’equinozio di autunno raggiunto alle ore 2.00 del 23 settembre si è conclusa una delle estati più memorabili della storia della climatologia moderna. Come dimostrano i grafici sinottici del Lamma tutti i precedenti record di anomalia termica (media, di minima, di massima e di picco assoluto) sono stati infranti.

Un’incredibile serie di ondate di calore si sono succedute nei tre mesi estivi del 2026 con le omologhe anomalie dei decessi in Europa registrate nello stesso periodo. L’OMS fornirà le statistiche ufficiali non appena saranno validati e certificati i dati dei vari Sistemi Sanitari Nazionali degli Stati membri.

“Quello che per noi è di tutta evidenza è che la politica (tutta, indistintamente, di ogni livello e di ogni estrazione partitica) debba assumersi necessariamente la responsabilità di declinare azioni efficaci e urgenti su adattamento e mitigazione,” dichiara Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana. “Da questo punto di vista, non è accettabile riscontrare ancora l’afasia e l’inazione del MASE in ordine alla messa in opera del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, formalmente varato nel dicembre 2023 ma totalmente privo di fondi strutturali e dedicati. Come non è più ammissibile che l’occasione della pianificazione delle Aree Idonee allo sviluppo delle rinnovabili, tranne qualche lodevole eccezione, sia diventata il terreno di scontro privilegiato tra Stato e Regioni, pur di non far decollare la tanto attesa transizione.”

Legambiente chiede coerenza, coraggio e determinazione. Perché l’unica vera leva di mitigazione del rischio climatico a disposizione è la sostituzione del modello energetico fondato sulle fonti fossili col modello distribuito, reticolare, democratico fondato sulle rinnovabili. Per il cigno verde perorare questa “rivoluzione gentile” vuol dire affrancarsi dalla dipendenza tossica dal petrolio, dal gas e dal carbone (che ha generato e continua a generare guerre e conflitti nel mondo) e quindi, in buona sostanza, promuovere concretamente la pace tra i popoli.

INTESI ANOMALIE TERMICHE GIUGNO 2026

FONTE: https://www.lamma.toscana.it/clima-e-energia/climatologia/report-mensili-toscana

SINTESI ANOMALIE TERMICHE LUGLIO 2026

FONTE: https://www.lamma.toscana.it/clima-e-energia/climatologia/report-mensili-toscana

SINTESI ANOMALIE TERMICHE AGOSTO 2026

FONTE: https://www.lamma.toscana.it/clima-e-energia/climatologia/report-mensili-toscana

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